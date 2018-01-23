Кепа: «У меня были предложения от других клубов, но я счастлив остаться в „Атлетике“»

23-летний голкипер «Атлетика» Кепа Аррисабалага, в услугах которого был заинтересован «Реал», прокомментировал продление соглашения с баскским клубом до 2025 года:

«У меня были предложения от других клубов, но я полагаю, что вариант остаться в „Атлетике“ был самым лучшим для меня. Я счастлив продолжить выступать за клуб, который я считаю своим домом. Я здесь уже почти 15 лет, и это очень важный момент в моей карьере.

Переговоры были продолжительными, и те, кто был рядом со мной, знают, что я много думал и всё анализировал, прежде чем принимать решение. Я благодарен клубу за то, что он с уважением отнёсся к моим интересам. С 1 января мне дали возможность вести переговоры с другими командами, но теперь я с нетерпением жду, когда можно будет вернуться к игре, потому что быть вратарём этого клуба – особая честь».