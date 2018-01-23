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    Будет ли большой проблемой для сборной России серьезная травма защитника Георгия Джикии?
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Кепа: «У меня были предложения от других клубов, но я счастлив остаться в „Атлетике“»

сегодня, 07:37

23-летний голкипер «Атлетика» Кепа Аррисабалага, в услугах которого был заинтересован «Реал», прокомментировал продление соглашения с баскским клубом до 2025 года:

«У меня были предложения от других клубов, но я полагаю, что вариант остаться в „Атлетике“ был самым лучшим для меня. Я счастлив продолжить выступать за клуб, который я считаю своим домом. Я здесь уже почти 15 лет, и это очень важный момент в моей карьере.

Переговоры были продолжительными, и те, кто был рядом со мной, знают, что я много думал и всё анализировал, прежде чем принимать решение. Я благодарен клубу за то, что он с уважением отнёсся к моим интересам. С 1 января мне дали возможность вести переговоры с другими командами, но теперь я с нетерпением жду, когда можно будет вернуться к игре, потому что быть вратарём этого клуба – особая честь».

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 08:17
Лучше быть первым номером в Атлетике, чем запасным вратарем в Реале.
Athletic de Bilbao
Athletic de Bilbao
сегодня в 07:45
Кепа настоящий Баск. Кепа: Быть вратарём этого клуба – особая честь. Аж мурашки по коже пробежали.
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