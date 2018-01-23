«Локомотив» сыграл вничью с клубом Витселя

Московский «Локомотив» сыграл вничью с китайским клубом «Тяньцзинь Цюаньцзянь» в товарищеском матче на сборе в Испании.

«Локомотив» - «Тяньцзинь Цюаньцзянь» 1:1 (1:0)

Голы: Фарфан 39 - Чжэн Далунь 54.

Незабитый пенальти: Фарфан 18.

«Локомотив»: Гильерме (Коченков 46), Виталий Денисов (Ротенберг 46), Кверквелия (Михалик 46), Пейчинович (Чорлука 46), Игорь Денисов (Баринов 46), Игнатьев (Галанин 46), Коломейцев (Касаев 46), Алексей Миранчук (Корян 46), Антон Миранчук (Фернандеш 46), Фарфан (Лысов 46), Эдер (Ари 46).

Главный тренер: Юрий Семин.

«Тяньцзинь Цюаньцзянь»: Чжэн Лу, Ми Хаолунь, Лу Юминг, Джэн Чанг, Квон Кьюн Вон, Пэй Шуай, Витсель, Чжэн Далунь, Модест, Пато, Сунь Кэ.

Предупреждение: Лу Юминг 43.

Ранее питерский «Зенит» одержал победу над «Копенгагеном» в товарищеском матче на сборе в ОАЭ.