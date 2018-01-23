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«Локомотив» сыграл вничью с клубом Витселя

сегодня, 19:52
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Тяньцзинь ЦюаньцзяньТяньцзинь ЦюаньцзяньМатч завершен

Московский «Локомотив» сыграл вничью с китайским клубом «Тяньцзинь Цюаньцзянь» в товарищеском матче на сборе в Испании.

«Локомотив» - «Тяньцзинь Цюаньцзянь» 1:1 (1:0)
Голы: Фарфан 39 - Чжэн Далунь 54.
Незабитый пенальти: Фарфан 18.

«Локомотив»: Гильерме (Коченков 46), Виталий Денисов (Ротенберг 46), Кверквелия (Михалик 46), Пейчинович (Чорлука 46), Игорь Денисов (Баринов 46), Игнатьев (Галанин 46), Коломейцев (Касаев 46), Алексей Миранчук (Корян 46), Антон Миранчук (Фернандеш 46), Фарфан (Лысов 46), Эдер (Ари 46).
Главный тренер: Юрий Семин.

«Тяньцзинь Цюаньцзянь»: Чжэн Лу, Ми Хаолунь, Лу Юминг, Джэн Чанг, Квон Кьюн Вон, Пэй Шуай, Витсель, Чжэн Далунь, Модест, Пато, Сунь Кэ.

Предупреждение: Лу Юминг 43.

Ранее питерский «Зенит» одержал победу над «Копенгагеном» в товарищеском матче на сборе в ОАЭ.

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Все комментарии
Влад Богатырёв
Влад Богатырёв
сегодня в 22:15
Да как же так? Клуб, который претендует на чемпионство просто обязан обыгрывать третью команду Чиная. Позорище, стыдно и т.д.
Где все эти слова от тех, кто такое писал про Спартак???

А если серьёзно - товарняк - есть товарняк и решает, как сыграла команда не зритель, а тренер.
ПалкоВводецъ
ПалкоВводецъ ответил piercman
сегодня в 22:11
piercman:
я просто отметил факт, не бомби.
Да это местный Филл стебается. Он по другому не может!
Alex-96
Alex-96
сегодня в 22:09
Касаева надо было китайцам подарить, Локо он все равно уже не помощник.
Klasse
Klasse
сегодня в 21:58
вецель всё собирался в Юве, собирался, а в итоге в сунь хуне играет))
Greiba
Greiba
сегодня в 21:36
Результат не главное, радует что прицел головой у Фарфана в порядке.
loko7
loko7
сегодня в 21:12
Это уже лучше, чем было со швейцарцами.
piercman
piercman ответил Конебаклан
сегодня в 21:02
Конебаклан:
памятник ему поставь в огороде,сам вентиль голевую сделал,ты шо))!!
я просто отметил факт, не бомби.
The_BESTolo4b
The_BESTolo4b
сегодня в 21:00
даже не знал что витсель клуб купил
Александр Светличный 1
Александр Светличный 1
сегодня в 20:50
11111111111111111111111111111111111111111ВПЕРЕД ЛОКО!
Конебаклан
Конебаклан ответил piercman
сегодня в 20:47
piercman:
витсель голевую сделал, если верить инфе с сайта локо.
памятник ему поставь в огороде,сам вентиль голевую сделал,ты шо))!!
drug01
drug01
сегодня в 20:40
Локомотив постепенно набирает обороты не будем ему мешать!
piercman
piercman
сегодня в 20:40
витсель голевую сделал, если верить инфе с сайта локо.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 20:37
С Витселем договорились о ничьей, остальные ни бе ни ме
нечитайло
нечитайло
сегодня в 20:20
Не плохо
Vane4ek
Vane4ek ответил Байкал-38
сегодня в 20:18
Байкал-38:
Привет! Самое главное, что бы ко встречам с Ниццей игровую практику получили и восстановились после отпуска, и в чемпионат во всеоружии подошли, а результаты вторичны, хотя не скрою победы глаз радуют!
Приветствую!)) Полностью согласен!) Главное в официальных матчах брать победы!)
Байкал-38
Байкал-38 ответил Vane4ek
сегодня в 20:15
Vane4ek:
Начали с поражения, теперь ничья, значит в следующем матче ждет победа!))
Привет! Самое главное, что бы ко встречам с Ниццей игровую практику получили и восстановились после отпуска, и в чемпионат во всеоружии подошли, а результаты вторичны, хотя не скрою победы глаз радуют!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 20:15
Хороший результат для Локомотива
Faustello
Faustello
сегодня в 20:15
Витсель чутка поиграл в Зените и купил клуп??? ))
Vane4ek
Vane4ek
сегодня в 20:09
Начали с поражения, теперь ничья, значит в следующем матче ждет победа!))
artsinalex
artsinalex ответил За адекватность
сегодня в 20:05
За адекватность:
Сунь Кэ- прикольно, а по факту, наши клубы просто блещут пока. Хотя, пусть хоть все товарняки проиграют, а потом дружно шагнут в 1\8 ЛЕ.
Полностью поддерживаю.
Kerri
Kerri
сегодня в 20:04
Ничья тоже неплохо!
ALIEV AA
ALIEV AA
сегодня в 20:02
Дайте уже бить пенальти Миранчукам,а то ни Фафан, ни Фернандеш не забивают
За адекватность
За адекватность
сегодня в 20:01
Сунь Кэ- прикольно, а по факту, наши клубы просто блещут пока. Хотя, пусть хоть все товарняки проиграют, а потом дружно шагнут в 1\8 ЛЕ.
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