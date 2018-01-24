Незаконная реализация и подделка билетов на матчи ЧМ-2018 грозят серьезными штрафами

Госдума приняла закон, устанавливающий административную ответственность за незаконную реализацию и подделку билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Инициатива была внесена на рассмотрение правительством РФ.

Граждан, незаконно торгующих билетами, оштрафуют в размере от 20-кратной до 25-кратной стоимости билетов, но не менее 50 тыс. рублей. Для должностных лиц размер штрафных санкций должен составить от 25-кратной до 30-кратной стоимости входного билета, но не менее 150 тыс. рублей. Штрафы для юридических лиц могут достигнуть одного миллиона рублей.

Реализация поддельных билетов на матчи мундиаля грозит более высокой административной ответственностью. Штрафы для граждан, согласно законопроекту, составят от 50 тыс. до 70 тыс. рублей, для должностных лиц - от 150 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических лиц - от 1 млн до 1,5 млн рублей с возможностью административного приостановления деятельности на срок до 90 суток.

Напомним, что на ЧМ в России впервые будет использована система VAR.