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    Будет ли большой проблемой для сборной России серьезная травма защитника Георгия Джикии?
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Незаконная реализация и подделка билетов на матчи ЧМ-2018 грозят серьезными штрафами

сегодня, 13:20

Госдума приняла закон, устанавливающий административную ответственность за незаконную реализацию и подделку билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Инициатива была внесена на рассмотрение правительством РФ.

Граждан, незаконно торгующих билетами, оштрафуют в размере от 20-кратной до 25-кратной стоимости билетов, но не менее 50 тыс. рублей. Для должностных лиц размер штрафных санкций должен составить от 25-кратной до 30-кратной стоимости входного билета, но не менее 150 тыс. рублей. Штрафы для юридических лиц могут достигнуть одного миллиона рублей.

Реализация поддельных билетов на матчи мундиаля грозит более высокой административной ответственностью. Штрафы для граждан, согласно законопроекту, составят от 50 тыс. до 70 тыс. рублей, для должностных лиц - от 150 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических лиц - от 1 млн до 1,5 млн рублей с возможностью административного приостановления деятельности на срок до 90 суток.

Напомним, что на ЧМ в России впервые будет использована система VAR.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:59
Вместе с билетами будут продавать и паспорта болельщиков?
Faustello
Faustello
сегодня в 13:58
Перекупы троллят )))
Faustello
Faustello
сегодня в 13:58
Это и пишут перекупы и аферисты, чтобы конкуренцию случайную минимизировать.
cska plus
cska plus ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 13:49
Так Себе Аналитик:
Что-то я не понимаю, а до этого было можно, что ли?
Это всё равно как надпись "по газону не ходить".
cska plus
cska plus
сегодня в 13:47
Наших это не остановит, толкнёт 100 билетов на лям и заплатит штраф 50 тыща, отлично.
kastites
kastites
сегодня в 13:42
Все это только слова
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 13:36
Что-то я не понимаю, а до этого было можно, что ли?
RDeanW
RDeanW
сегодня в 13:30
"Граждан, незаконно торгующих билетами, оштрафуют в размере от 20-кратной до 25-кратной стоимости билетов, но не менее 50 тыс. рублей."

когда дело дойдет до продажи этих билетов, цена будет уже в 50 раз выше. там и на штраф, и на навар хватит
За адекватность
За адекватность
сегодня в 13:26
" Как поймают Якина на кол посадить, это первое дело, а уж опосля..."
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