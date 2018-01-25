«Спортинг» одолел «Порту» в серии пенальти и вышел в финал Кубка Лиги

«Спортинг» победил «Порту» в полуфинале Кубка португальской Лиги. Встреча проходила на стадионе «Брага Мунисипаль», основное время матча завершилось со счётом 0:0, в серии пенальти сильнее оказалась команда из Лиссабона (4:3). Хавбек «драконов» Эктор Эррера ударил мимо ворот «Спортинга», а решающим в противостоянии стал пенальти в исполнении защитника лиссабонцев Жереми Матьё.

В финале турнира «Спортингу» предстоит сыграть с «Виторией Сетубал». Матч состоится 27 января.