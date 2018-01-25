Манчини: «В матче со „Славией“ будет большая ротация»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился ожиданиями накануне товарищеского матча со «Славией».



«Главная задача для нас – правильно разделить игровое время между футболистами. Первый матч против „Копенгагена“, показал, кто способен сыграть чуть больше, а кто – чуть меньше. Сегодня, безусловно, будет большая ротация. Но такая ситуация, как в игре с датчанами, не повторится, поскольку несколько ребят травмированы. Сегодня у нас просто нет 22 полностью боеспособных человек. Поэтому ограничимся 7-8 заменами».