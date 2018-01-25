Бывший президент УЕФА Мишель Платини обратился в Европейский суд по правам человека. Француз подал апелляцию на свое шестилетнее отстранение от футбольной деятельности за финансовые махинации.

«Для меня это дело чести. Хочу, чтобы справедливость была восстановлена. Считаю, что я ни в чем не виноват и намерен это доказать», — сказал Платини.

Ранее Платини уже обращался в Спортивный арбитражный суд и федеральный суд Швейцарии, но безуспешно.