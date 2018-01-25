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Платини обратился в Европейский суд по правам человека

сегодня, 12:26

Бывший президент УЕФА Мишель Платини обратился в Европейский суд по правам человека. Француз подал апелляцию на свое шестилетнее отстранение от футбольной деятельности за финансовые махинации.

«Для меня это дело чести. Хочу, чтобы справедливость была восстановлена. Считаю, что я ни в чем не виноват и намерен это доказать», — сказал Платини.

Ранее Платини уже обращался в Спортивный арбитражный суд и федеральный суд Швейцарии, но безуспешно.

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Все комментарии
Знак со стрелкой на груди
Знак со стрелкой на груди ответил Faustello
сегодня в 17:44
Faustello:
Ха ха ха, походу разрабы увидели что весь народ на старом дизайне сидит и отрубили в нем кнопочки лайков и редакции )))
на старом полёт нормальный))))) все жмётся ))
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 16:46
Долго молчал
311
311
сегодня в 14:26
Надо было обращаться в наш суд. Самый гуманный суд в мире!)
Faustello
Faustello ответил Rheinfall
сегодня в 12:59
Rheinfall:
а чё лайки не ставятся???
Ха ха ха, походу разрабы увидели что весь народ на старом дизайне сидит и отрубили в нем кнопочки лайков и редакции )))
Rheinfall
Rheinfall ответил RUSTY8
сегодня в 12:57
RUSTY8:
Платини даже Европейский суд по делам гоббов не поможет
+)
Rheinfall
Rheinfall
сегодня в 12:49
а чё лайки не ставятся???
RUSTY8
RUSTY8
сегодня в 12:48
Платини даже Европейский суд по делам гоббов не поможет
cska plus
cska plus ответил ДСА
сегодня в 12:46
ДСА:
Пора бы уже Платини в Россию переехать к товарищам по несчастью.
К мутко.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 12:46
А что интервью прервали???? Полностью оно выгляди так:
"...и намерен это доказать ..за 100 млн долларов."

Точная сумма с учётом вычета НДС уточняется.
ДСА
ДСА
сегодня в 12:35
Пора бы уже Платини в Россию переехать к товарищам по несчастью.
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