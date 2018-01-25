Мончи: «Все предложения по Джеко были неприемлемыми»

Спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи прокомментировал текущее положение форварда Эдина Джеко в команде, а также рассказал про интерес к нему со стороны «Челси».
«Каждый клуб рассматривает предложения, которые к нему приходят. Мы готовы выслушать, а после принять решение.
В настоящий момент Джеко является игроком „Ромы“. Он с нами, а мы этому рады. Это значит, что все предыдущие предложения по Эдину были неприемлемыми».
Если его сравнить с уловным Рэшфордом, то между ними огромная пропасть.
Если его сравнить с уловным Рэшфордом, то между ними огромная пропасть.
Да и латераль на подмену Алонсо, он и так не скоростной игрок а с таким количеством игр просто помирает.
Да и латераль на подмену Алонсо, он и так не скоростной игрок а с таким количеством игр просто помирает.