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    Чего ждать от сборной России в Лиге Наций 2018/19?
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Испания. Кубок 2017/2018, 1/4 финала1X2
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Мончи: «Все предложения по Джеко были неприемлемыми»

сегодня, 14:03

Спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи прокомментировал текущее положение форварда Эдина Джеко в команде, а также рассказал про интерес к нему со стороны «Челси». 

«Каждый клуб рассматривает предложения, которые к нему приходят. Мы готовы выслушать, а после принять решение.

В настоящий момент Джеко является игроком „Ромы“. Он с нами, а мы этому рады. Это значит, что все предыдущие предложения по Эдину были неприемлемыми».

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Все комментарии
dark_Akex
dark_Akex ответил juvenale
сегодня в 19:37
juvenale:
мда бедный Мората....автобусный мешок просто загубил игрока, забивающего во всех решающих стадиях Лч и в финале
Напиши что нибудь от себя, а не копируй дешёвые баяны которые немного младше тебя, или же делай это как нормальный тролль, напиши в ветке, не адресуя лично мне и чувством выполненного долга иди дальше.
juvenale
juvenale ответил dark_Akex
сегодня в 18:42
dark_Akex:
Хорошо что не купили. У нас есть Мората который так же успешно может губить голевые моменты.
мда бедный Мората....автобусный мешок просто загубил игрока, забивающего во всех решающих стадиях Лч и в финале
dark_Akex
dark_Akex ответил SaLLMaN
сегодня в 18:06
SaLLMaN:
То что Абрахам показывал в чемпионшипе, он и на 20% не смог показать в Суонси, как по мне, он не лучше того-же Батшуаи.Единственный его плюс что за него не нужно платить. Если его сравнить с уловным Рэшфордом, то между ними огромная пропасть.
Ждать от Челси покупку ещё одного топ нападающего с ценником 80 лямов плюс не стоит. А на счёт возрастных футболистов у Челси своя политика, контракт на один год. Честно говоря я думаю что ближайшие несколько лет в Челси затянут пояса. Могут даже распродать своих лидеров. Я пессимистично настроен на ближайшие 5 лет. По этому думаю что оставить Миши, вернуть Абрахама и вариться нам в своём котле.
SaLLMaN
SaLLMaN ответил dark_Akex
сегодня в 16:54
dark_Akex:
В топку их всех. Абрахам лучше всего этого доисторического хлама.
То что Абрахам показывал в чемпионшипе, он и на 20% не смог показать в Суонси, как по мне, он не лучше того-же Батшуаи.Единственный его плюс что за него не нужно платить.
Если его сравнить с уловным Рэшфордом, то между ними огромная пропасть.
dark_Akex
dark_Akex ответил SaLLMaN
сегодня в 15:35
SaLLMaN:
А кто лучше Крауч или может Кэрол?Или может Льеренте?
В топку их всех. Абрахам лучше всего этого доисторического хлама.
SaLLMaN
SaLLMaN ответил dark_Akex
сегодня в 15:01
dark_Akex:
Хорошо что не купили. У нас есть Мората который так же успешно может губить голевые моменты.
А кто лучше Крауч или может Кэрол?Или может Льеренте?
dark_Akex
dark_Akex
сегодня в 14:50
Хорошо что не купили. У нас есть Мората который так же успешно может губить голевые моменты.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 14:18
Джеко не выглядит трансфером мечты для Челси, но даже этого купить не можем... Как же все плохо
SaLLMaN
SaLLMaN ответил dimagas1
сегодня в 14:18
dimagas1:
Как по мне лучше летом купить кого-то в атаку.В этом сезоне и так в 4-ку попадет Челси. А в ЛЧ с таким составом делать нет чего.
Не факт, нужен хоть какой-то нападающий на замену Морате, Миша это уровень условного КП или Суонси.
Да и латераль на подмену Алонсо, он и так не скоростной игрок а с таким количеством игр просто помирает.
dimagas1
dimagas1 ответил SaLLMaN
сегодня в 14:12
SaLLMaN:
Цыган, мультов на 5 больше дадут и сразу все приемлемым окажется.
Как по мне лучше летом купить кого-то в атаку.В этом сезоне и так в 4-ку попадет Челси. А в ЛЧ с таким составом делать нет чего.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 14:08
Я думаю, что запросы были высокими - останутся у разбитого корыта.
SaLLMaN
SaLLMaN
сегодня в 14:08
Цыган, мультов на 5 больше дадут и сразу все приемлемым окажется.
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