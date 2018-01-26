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РФС обратился в ФИФА с жалобой на президента Федерации футбола Норвегии

сегодня, 19:43

Неделю назад президент Федерации футбола Норвегии Терье Свендсен отметил, что ФИФА должна отстранить сборную России от участия в международных соревнованиях, если причастность российских футболистов к допинговому скандалу будет доказана. Функционер также добавил, что ФИФА должна увеличить темпы расследования по поводу возможного употребления допинга в российском футболе.

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев сообщил, что организация обратилась в ФИФА с целью принять меры в отношении Свендсена:

«Нет ли новостей по жалобе на норвежцев? Мне жаль, что наши норвежские коллеги позволили себе абсурдные высказывания и даже не попытались вступить в цивилизованный диалог. Поэтому пришлось переводить его в юридическую плоскость. Мы не позволим бросать тень на российский футбол. Как и обещали, мы обратились в Следственную палату комитета ФИФА по этике с просьбой провести расследование в отношении президента Федерации футбола Норвегии.

В кодексе ФИФА по этике говорится о том, что члены международных федераций должны придерживаться принципов фэйр-плей. Фэйр-плей – это не только про поведение футболистов на поле. Фэйр-плей – это спорт без политики, без дискриминации. Прежде всего фэйр-плей – это принципы уважительного отношения людей друг к другу.

Очень жаль, что такие простые вещи придётся объяснять юридическим языком. Надеемся на справедливое расследование со стороны ФИФА этого беспрецедентного случая. И мы также оставляем за собой право защищать деловую репутацию РФС всеми иными способами».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 22:34
Я не знаю что сподвигло этого норвежского типа делать подобные заявления.....
Но выставил он себя клоуном по-полной....
"Президент Федерации футбола Норвегии" - уже сама по себе юмористическая должность....пожалуй смешней чем Президент Хоккея Бразилии"....
А если учитывать что можно представить норвежского лыжника без лыж - но невозможно без лекарств......то вообще смешно....

Мне кажется даже в самой ФИФА восприняли его позицию с улыбкой....
Морозовский
Морозовский
сегодня в 22:16
фИФА тоже может ЬТАРСАН.
WAARLOT
WAARLOT
сегодня в 22:04
нужно бастовать,петь интернационал и жечь костры в бочках
Олeневод
Олeневод
сегодня в 22:01
Вместо России включить Норвегию , а сам ЧМ провести в свободном и очень демократическом Ираке!
дурман
дурман
сегодня в 21:46
Мы не позволим бросать тень на российский футбол😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂Какой тень ? Здесь полный мрак, и глубокая ж***
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 21:45
Подать на Терье в суд
greck
greck ответил Caniggia
сегодня в 21:20
Caniggia:
Дешёвые, продажные норвежские проамериканские подстилки!
да весь мир такой...даже китайцы уже стали американскими подстилками...одни мы геройски сражаемся против вселенского зла!!! наказываем американских прихвостней...и освобождаем угнетенные страны от лишней территории!!!!
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Против ЦСКА
сегодня в 21:06
Против ЦСКА:
Нужно рыть компромат на недоброжелателей и выбрасывать его в сеть. У Норвегии, как мало у кого, у самих рыло в пуху, в плане применения допинга.
Ну да, просто все слегка астматики. Мой знакомый - с астмой, живет в кровати и умрет без ингалятора. А они - чемпионы мира. Все ок.
mat73
mat73
сегодня в 21:03
Запретить бы им ещё в биатлон играть!
Caniggia
Caniggia
сегодня в 20:56
Дешёвые, продажные норвежские проамериканские подстилки!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 20:53
Нужно рыть компромат на недоброжелателей и выбрасывать его в сеть.
У Норвегии, как мало у кого, у самих рыло в пуху, в плане применения допинга.
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Mr.Fish-ka
сегодня в 20:52
Mr.Fish-ka:
В России нет проституток! Думай что пишешь!!! Может ты имел ввиду норвежских девушек "с пониженной социальной ответственностью"?
Как это нет, если я ими пользуюсь раз в неделю?)
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 20:43
Видимо уроки с олимпиадой не прошли даром...
Mr.Fish-ka
Mr.Fish-ka ответил Alex-96
сегодня в 20:33
Alex-96:
Срочно против этого Сведстена ответные санкции!!!! Запрет въезда в Россию, запрет пить русскую водку и запрет пользования русскими проститутками! Надо жестко отомстить!
В России нет проституток! Думай что пишешь!!! Может ты имел ввиду норвежских девушек "с пониженной социальной ответственностью"?
loko7
loko7
сегодня в 20:29
Нам не следует обращать внимание на американских холопов.
за
за
сегодня в 20:15
Давно пора призвать к ответу наглеца! (С) Мушкетеры
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 20:03
Ну если у ФИФА даже возникнет идея отстранить сборную России с чемпионата мира, то и сам чемпионат нужно будет переносить или отменять. На такое ФИФА не пойдёт даже при сильном желании. Во первых осталось мало времени, во вторых это повлечёт к разорению ФИФА (у неё просто нету столько денег выплачивать неустойки всему миру). Ну, а если отстранить хозяйку чемпионата, то я думаю тут и Путин не даст гарантии безопасности чемпионата! Так, что это просто не реально!!!
А вот Норвегия просто исполняет чей то заказ. А им, что переживать, команда в Россию не едет, ну погрозят пальцем, может и штраф выпишут, если, что другого назначат. Но зато шумиха будет.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 20:02
Давно надо пересекать подобное
Alex-96
Alex-96
сегодня в 19:52
Срочно против этого Сведстена ответные санкции!!!! Запрет въезда в Россию, запрет пить русскую водку и запрет пользования русскими проститутками! Надо жестко отомстить!
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