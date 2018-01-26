РФС обратился в ФИФА с жалобой на президента Федерации футбола Норвегии

Неделю назад президент Федерации футбола Норвегии Терье Свендсен отметил, что ФИФА должна отстранить сборную России от участия в международных соревнованиях, если причастность российских футболистов к допинговому скандалу будет доказана. Функционер также добавил, что ФИФА должна увеличить темпы расследования по поводу возможного употребления допинга в российском футболе.

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев сообщил, что организация обратилась в ФИФА с целью принять меры в отношении Свендсена:

«Нет ли новостей по жалобе на норвежцев? Мне жаль, что наши норвежские коллеги позволили себе абсурдные высказывания и даже не попытались вступить в цивилизованный диалог. Поэтому пришлось переводить его в юридическую плоскость. Мы не позволим бросать тень на российский футбол. Как и обещали, мы обратились в Следственную палату комитета ФИФА по этике с просьбой провести расследование в отношении президента Федерации футбола Норвегии.

В кодексе ФИФА по этике говорится о том, что члены международных федераций должны придерживаться принципов фэйр-плей. Фэйр-плей – это не только про поведение футболистов на поле. Фэйр-плей – это спорт без политики, без дискриминации. Прежде всего фэйр-плей – это принципы уважительного отношения людей друг к другу.

Очень жаль, что такие простые вещи придётся объяснять юридическим языком. Надеемся на справедливое расследование со стороны ФИФА этого беспрецедентного случая. И мы также оставляем за собой право защищать деловую репутацию РФС всеми иными способами».