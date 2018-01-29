Хавбек «Андерлехта» Ханни отказался от перехода в «Спартак»

В Бельгии утверждают, что полузащитник «Андерлехта» Софьян Ханни, интерес к которому проявляет «Спартак», не пополнит состав «красно-белых».

Бельгийский журналист Стефан Паувельс сообщил, что москвичи сделали «Андерлехту» официальное предложение по трансферу 27-летнего футболиста, однако алжирец отказался менять клубную прописку, сославшись на семейные обстоятельства.

Ранее стало известно, что в случае неудачи в переговорах по трансферу Ханни, «Спартак» попробует подписать хавбека «Дженоа» и сборной Марокко Аделя Таарабта.