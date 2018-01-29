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Моуриньо не встанет на пути Ибрагимовича, если швед решит покинуть МЮ

сегодня, 17:25

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо не станет препятствовать уходу нападающего Златана Ибрагимовича, если он захочет покинуть клуб:

«У Златана по контракту остался один год. Если это правда и Ибрагимович хочет связать свое будущее с другим клубом в другой стране, мы поможем и создадим все условия, чтобы этот переход осуществился. Не станем усложнять ему жизнь.

Златан хочет полностью восстановиться и готов помочь команде. Это последнее, что он мне сказал. Он много работает, чтобы привести себя в форму. Сейчас он не страдает из-за травмы и подготавливает себя к требованиям футбола Премьер-Лиги».

Напомним, что шведский форвард месяц назад получил травму.

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Все комментарии
Selim Yavuz
Selim Yavuz
сегодня в 19:59
Да он и сам не против того слить
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 18:19
Значит уже все решено. Что ж, это верное решение.
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 17:55
потому что у него и так хороший состав
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 17:38
Ну так этому вью уже как месяц
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 17:30
Моуриньо не встанет на пути Ибрагимовича, если швед решит покинуть МЮ
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Моуриньо вздохнет с облегчением потому, что уйдет сильный человек.
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