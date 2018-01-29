Моуриньо не встанет на пути Ибрагимовича, если швед решит покинуть МЮ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо не станет препятствовать уходу нападающего Златана Ибрагимовича, если он захочет покинуть клуб:

«У Златана по контракту остался один год. Если это правда и Ибрагимович хочет связать свое будущее с другим клубом в другой стране, мы поможем и создадим все условия, чтобы этот переход осуществился. Не станем усложнять ему жизнь.

Златан хочет полностью восстановиться и готов помочь команде. Это последнее, что он мне сказал. Он много работает, чтобы привести себя в форму. Сейчас он не страдает из-за травмы и подготавливает себя к требованиям футбола Премьер-Лиги».

Напомним, что шведский форвард месяц назад получил травму.