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Форвард «Валенсии»: «Месси великолепен, как и всегда»

сегодня, 22:35
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия01.02.2018 в 23:30 Не начался

Продливший контракт с «Валенсией» форвард Родриго делится ожиданиями от матчей с «Барселоной», которые состоятся 1 и 8 февраля в рамках Кубка Испании. Футболист считает, что нападающий «блаугранас» Лионель Месси по-прежнему остается в прекрасной форме:

«Месси великолепен, как и всегда.

„Барселона“ остается однозначным фаворитом чемпионата, Лиги чемпионов и Кубка. Не думаю, что мы будем им за что-то мстить, но матч этот особенный, ведь мы сыграем с отличной командой.

Два года назад [каталонцы в полуфинале Кубка Короля обыграли „Валенсию“ со счетом 7:0] мы пережили один из самых неприятных дней. Но с тех пор мы не раз играли против „Барселоны“, и раз за разом показывали себя достойно».

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Все комментарии
Айтекин эвребович
Айтекин эвребович
сегодня в 22:56
Я его воспитал,помогал всегда на поле, пенки давал пробивать,мой лучший ученик-Блоха.)
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