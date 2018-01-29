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Массимо Донати покинул пост тренера Академии в «Гамильтон Академикал»

сегодня, 22:59

Бывший игрок «Милана» Массимо Донати покидает пост тренера Академии в шотландском клубе «Гамильтон Академикал». Стороны объявили об обоюдном расторжении контракта, срок которого истекал через 1,5 года. Причиной такого решения стало желание 36-летнего итальянца попробовать свои силы в качестве главного тренера одной из команд.

Напомним, что  Донати, будучи игроком, помимо «Милана» также выступал за «Бари», «Аталанту», «Парму», «Торино», «Сампдорию», «Мессину», «Селтик», «Бари», «Палермо», «Эллас Верону» и «Гамильтон Академикал».

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