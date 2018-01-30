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«Манчестер Сити» потратил 1,6 млрд евро на трансферы с лета 2008 года

сегодня, 18:35

«Манчестер Сити» потратил внушительную сумму денег на покупки с лета 2008 года, когда клуб приобрела инвестиционная группа Abu Dhabi United Group (ADUG) из ОАЭ.

СМИ подсчитали, что за это время «горожане» в общей сложности выложили на трансферы порядка 1,6 млрд евро. Первой ласточкой стала покупка Робиньо за 43 млн евро 1 сентября 2008 года.

Что касается текущего сезона, то клуб на протяжении летнего и зимнего трансферного окна потратил уже 312 млн евро. Самым последним приобретением «горожан» на данный момент стал защитник Эмерик Ляпорт (65 млн).

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Все комментарии
ct
ct
сегодня в 22:58
Интересно, как быстро прилетит жалоба?
ct
ct
сегодня в 22:56
Заметил, что люди осознающие или хотя бы подозревающие о своей ущербности злоупотребляют «хахахахахахаззаа», очевидно пытаясь скрыть свои комплексы напускной бравадой и деланным пофигизмом
ct
ct
сегодня в 22:53
При чем тут Ман Ю в теме о мешке? Дьяволы не стесняясь тратят большие деньги и даже ставят трансферные рекорды, если есть необходимость, а у Сити Эмерики Ляпорты выкупают сами себя 🤦🏻‍♂️ Учитывая, его возраст и тот факт, что в Атлетике нет больших зарплат бедолага играл за основу с трех месяцев, параллельно подрабатывая валютной туткой(с того же возраста), чтоб осуществить мечту детства и перейти в Сити. 1,6 лярдов - сильно заниженная цифра, но говорящие ослы, колобки, Григоряны Владимиры и прочие сказочные персонажи в это искренне верят. Еще бы, под кастрюлей то воздуха точно нехватка, вот клеточки мозга и мрут..
Viduka
Viduka ответил Владимipъ Григорянъ
сегодня в 20:46
Владимipъ Григорянъ:
Аха-ха, это МС еще с 2008 столько потратил, посчитайте сколько дьявольский мешок после ухода САФа потратил денег... P.S МС - 1.6 млрд/10 сезонов = 160 млн за сезон, учитывая то сколько шлаков было куплено при Манчини и Пеллегрини и средних тренеришках типа Марка Хьюза МЮ - 620 млн (Трансферы Мойеса + ЛВГ + Жозик) и это траты только за 4 сезона (в учет даже не брались трансферы МЮ с 2008 по 2013) столько потратили, и еще непонятно сколько потратят, чтобы выиграть хотя бы АПЛ.
За последние четыре сезона МС потратил почти миллиард, что равняется затратам скама с лета 2008 года.
lexatver
lexatver
сегодня в 20:40
А чего бы не тратить деньги из чужой страны? Это же не из своего народа выкачивать)
Верг
Верг
сегодня в 19:40
самым адским приобритением мс считается до сих пор трансфер жо из цска, гинер тогда дико наварился, а манчестер получил худшего игрока по соотношению цены и голевых действий за всю историю
Emilan__
Emilan__
сегодня в 19:35
Венгеру интересно за всю свою карьеру столько не потратит
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 19:31
Это плюс , а не минус . Все хотят , чтобы их клуб тратил много на новых игроков
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ ответил Apsny
сегодня в 19:13
Apsny:
Куча ненужных приобретений было.
К сожалению, с момента покупки Мансуром, у МС были средние тренеры, поэтому удовлетворяли их трансферные запросы, покупая шлак по недешевой цене, потом все-таки додумались нанять уже проверенного тренера типа Гвардиолы, и вроде уже всё стало налаживаться
Artuom
Artuom ответил Apsny
сегодня в 19:11
Apsny:
Куча ненужных приобретений было.
У всех клубов так, ни у кого не получается постоянно покупать только тех, кто точно пригодится.
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ ответил Заратустра
сегодня в 19:08
Заратустра:
Защитников за 50-60 лямов покупают. Мешок как он есть.
Хорошего защитника, а не как МЮ, который выбросил 35 лямов на Линделефа, да и еще который выходит только в матчах кубка лиги
juvenale
juvenale
сегодня в 19:07
эти все мешки давно пора разогнать
Apsny
Apsny
сегодня в 19:04
Куча ненужных приобретений было.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:04
И как тут можно заработать?
Заратустра
Заратустра
сегодня в 19:01
Защитников за 50-60 лямов покупают. Мешок как он есть.
Artuom
Artuom
сегодня в 18:58
Абрамович купил Челси в 2003 и получается умудрился потратить даже чуть меньше за 15 лет, чем Шейхи за 10... Даааа у МС размах конечно шикарный...
lemon_kg
lemon_kg
сегодня в 18:56
мне бы всег лишь один миллион я бы стал богат как не когда!
Faustello
Faustello
сегодня в 18:48
13,4 млн ойро каждый месяц на протяжении 10 лет (и это только трансферы, без ЗП и прочих плюшек) - куда катится мир???
вoлгoдoн
вoлгoдoн
сегодня в 18:38
Замануха для нищих манков и иже)
Шейх Сити
Шейх Сити
сегодня в 18:38
тему для срача нашли)
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ
сегодня в 18:38
Аха-ха, это МС еще с 2008 столько потратил, посчитайте сколько дьявольский мешок после ухода САФа потратил денег...
P.S
МС - 1.6 млрд/10 сезонов = 160 млн за сезон, учитывая то сколько шлаков было куплено при Манчини и Пеллегрини и средних тренеришках типа Марка Хьюза

МЮ - 620 млн (Трансферы Мойеса + ЛВГ + Жозик) и это траты только за 4 сезона (в учет даже не брались трансферы МЮ с 2008 по 2013) столько потратили, и еще непонятно сколько потратят, чтобы выиграть хотя бы АПЛ.
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