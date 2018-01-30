«Манчестер Сити» потратил 1,6 млрд евро на трансферы с лета 2008 года

«Манчестер Сити» потратил внушительную сумму денег на покупки с лета 2008 года, когда клуб приобрела инвестиционная группа Abu Dhabi United Group (ADUG) из ОАЭ.

СМИ подсчитали, что за это время «горожане» в общей сложности выложили на трансферы порядка 1,6 млрд евро. Первой ласточкой стала покупка Робиньо за 43 млн евро 1 сентября 2008 года.

Что касается текущего сезона, то клуб на протяжении летнего и зимнего трансферного окна потратил уже 312 млн евро. Самым последним приобретением «горожан» на данный момент стал защитник Эмерик Ляпорт (65 млн).