Сампаоли: «„Реал“ искушает Икарди»

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли рассказал, что нападающий «Интера» Мауро Икарди имеет все шансы попасть в заявку «альбиселесте» на чемпионат мира в России.

«Иметь столько хороших форвардов в распоряжении - это приятная головная боль.

Я говорил с Икарди и дал ему несколько советов. Ему нельзя расслабляться. Если Мауро будет продолжать хорошо выступать, то получит вызов в сборную.

Икарди наблюдает за ситуацией и практически искушается „Реалом“».

Икарди в этом сезоне Серии А забил 18 голов в 22 матчах.