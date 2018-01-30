Сампаоли: «„Реал“ искушает Икарди»

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли рассказал, что нападающий «Интера» Мауро Икарди имеет все шансы попасть в заявку «альбиселесте» на чемпионат мира в России.
«Иметь столько хороших форвардов в распоряжении - это приятная головная боль.
Я говорил с Икарди и дал ему несколько советов. Ему нельзя расслабляться. Если Мауро будет продолжать хорошо выступать, то получит вызов в сборную.
Икарди наблюдает за ситуацией и практически искушается „Реалом“».
Икарди в этом сезоне Серии А забил 18 голов в 22 матчах.
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Ждем'с.
побороть искушение в такой теме пздц как трудно.
Ждем'с.