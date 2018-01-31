«Ливерпуль» одержал победу над «Хаддерсфилдом»

«Ливерпуль» обыграл «Хаддерсфилд» в матче 25-го тура чемпионата Англии.
Хаддерсфилд, стадион «Джон Смит’с»
«Хаддерсфилд» - «Ливерпуль» 0:3 (0:2)
Голы: Джан 26, Фирмино 45+1, Салах 78 (пенальти).
«Хаддерсфилд»: Лоссль, Конголо, Хогг, Биллинг, Муй (ван ла Парра 79), Леве (Инс 79), Депуатр, Мунье (Куанер 63), Йоргенсен, Шиндлер, Хадергьонай.
Главный тренер: Дэвид Вагнер.
«Ливерпуль»: Кариус, Гомес, Матип, Ловрен, Робертсон, Джан, Хендерсон (Вейналдум 83), Милнер, Салах (Окслейд-Чемберлен 83), Мане, Фирмино (Саланке 90).
Главный тренер: Юрген Клопп.
Судья: Кевин Фрэнд.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Напомним, что недавно «Ливерпуль» вылетел из Кубка Англии.
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