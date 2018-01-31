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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 25 тур1X2
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«Ливерпуль» одержал победу над «Хаддерсфилдом»

сегодня, 00:50
Хаддерсфилд ТаунЛоготип футбольный клуб Хаддерсфилд Таун0 : 3Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Ливерпуль» обыграл «Хаддерсфилд» в матче 25-го тура чемпионата Англии.

Хаддерсфилд, стадион «Джон Смит’с»

«Хаддерсфилд» - «Ливерпуль» 0:3 (0:2)
Голы: Джан 26, Фирмино 45+1, Салах 78 (пенальти).

«Хаддерсфилд»: Лоссль, Конголо, Хогг, Биллинг, Муй (ван ла Парра 79), Леве (Инс 79), Депуатр, Мунье (Куанер 63), Йоргенсен, Шиндлер, Хадергьонай.
Главный тренер: Дэвид Вагнер.

«Ливерпуль»: Кариус, Гомес, Матип, Ловрен, Робертсон, Джан, Хендерсон (Вейналдум 83), Милнер, Салах (Окслейд-Чемберлен 83), Мане, Фирмино (Саланке 90).
Главный тренер: Юрген Клопп.

Судья: Кевин Фрэнд.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Напомним, что недавно «Ливерпуль» вылетел из Кубка Англии.

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Все комментарии
Одно слово румын
Одно слово румын
сегодня в 09:24
Без сюрпризов
Caniggia
Caniggia
сегодня в 08:09
    Майкл59ru
    Майкл59ru
    сегодня в 07:40
    Как неожиданно. Обыграли аутсайдера,который уже и забыл когда в последний раз побеждал )
    Selim Yavuz
    Selim Yavuz
    сегодня в 07:20
    Молодцы,чередуют поражения и победы,чтобы было веселее
    Mr_Tim
    Mr_Tim
    сегодня в 03:14
    Простые три очка )
    Dark MU
    Dark MU
    сегодня в 03:06
    А где Ван Дейк?
    Coreal O'pilipp
    Coreal O'pilipp
    сегодня в 01:08
    Клопп решил доказать, что умеет обыгрывать середняков и аутсайдеров на классе. Хаддерсфилд временами был не плох, но большую часть матча Ливерпуль просто катал мяч в стиле Барселоны, временами владение мячом Ливерпуля была равна 90%. В целом победа на классе получилась, но игра была очень скучная, но 3 очка есть 3 очка.
    Квадратный Мяч
    Квадратный Мяч
    сегодня в 01:05
    А насчёт договорняка, так это надо было Вест Хэм-Кристал смотреть. Вот где к бабке не ходи...
    Квадратный Мяч
    Квадратный Мяч
    сегодня в 00:59
    Хаддерсфилд удивительно безвольно сыграл сегодня. Не похоже на него.
    fanliverpoolfan
    fanliverpoolfan
    сегодня в 00:58
    Собаки лают Ливерпуль побеждает
    dzvinka
    dzvinka ответил заDOOMчивый
    сегодня в 00:56
    заDOOMчивый:
    Договорняк 100%. Хадды даже не сопротивлялись и при 0/3
    ты видно матч не смотрел. первые пол часа, и особенно 20 минут Хаддер был очень хорош. Первый голевой момент тоже они создали.
    dzvinka
    dzvinka
    сегодня в 00:55
    победа и 3 очка... которые как ром на дне склянки... слегка утешают в этом нелегком деле - топить за Ливерпуль.
    fanliverpoolfan
    fanliverpoolfan
    сегодня в 00:55
    Великий Ливерпуль вернулся всех спобедой,Салах дежурный гол бьет рекорды YNWA
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    сегодня в 00:54
    не в обиду хозяевам, но На классе! с победой Ливерпуль!
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    сегодня в 00:54
    Договорняк 100%. Хадды даже не сопротивлялись и при 0/3
    Y.N.W.A.
    Y.N.W.A.
    сегодня в 00:53
    Такого ватоката мир не видывал со времён гвардиоловской барсы) зато выиграли - на пресловутом клуссе
    Стас Марченко
    Стас Марченко ответил cska.78
    сегодня в 00:53
    cska.78:
    «Хаддерсфилд» - «Ливерпуль» 0:2 (0:2) Исправьте счет :)
    Исправили)
    cska.78
    cska.78
    сегодня в 00:52
    Ливерпуль с победой!
    cska.78
    cska.78
    сегодня в 00:52
    «Хаддерсфилд» - «Ливерпуль» 0:2 (0:2)
    Исправьте счет :)
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