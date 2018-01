Мата продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» продлил соглашение с испанским полузащитником Хуаном Матой. Новый контракт 29-летнего хавбека рассчитан до июня 2019 года.

«Я до сих пор чувствую себя очень счастливым и очень горжусь тем, что являюсь частью этого клуба. Я думаю, что каждый, кто работает в „Манчестер Юнайтед“, должен испытывать те же чувства, что и я. Я всем доволен: тренером, моими одноклубниками. Когда ты приходишь в этот клуб, то заходишь на крутой поворот в своей футбольной карьере, ведь это один из самых больших клубов в истории футбола.

Каждый день я напоминаю себе о том, как мне повезло, и какая это честь. Во время каждой тренировки пытаюсь осознать, насколько это важно – быть игроком „Манчестер Юнайтед“», — приводит слова Маты пресс-служба МЮ.

.@JuanMata8 has spoken to #MUTV following the extension of his #MUFC contract, with the deal now running until June 2019.

➡️ https://t.co/xkvabjtRcD pic.twitter.com/UCe0eEbfIF