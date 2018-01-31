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Мата продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 02:42

«Манчестер Юнайтед» продлил соглашение с испанским полузащитником Хуаном Матой. Новый контракт 29-летнего хавбека рассчитан до июня 2019 года.

«Я до сих пор чувствую себя очень счастливым и очень горжусь тем, что являюсь частью этого клуба. Я думаю, что каждый, кто работает в „Манчестер Юнайтед“, должен испытывать те же чувства, что и я. Я всем доволен: тренером, моими одноклубниками. Когда ты приходишь в этот клуб, то заходишь на крутой поворот в своей футбольной карьере, ведь это один из самых больших клубов в истории футбола.

Каждый день я напоминаю себе о том, как мне повезло, и какая это честь. Во время каждой тренировки пытаюсь осознать, насколько это важно – быть игроком „Манчестер Юнайтед“», — приводит слова Маты пресс-служба МЮ.

Напомним, недавно контракт с «манкунианцами» продлил главный тренер команды Жозе Моуриньо.

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Все комментарии
hoper
hoper
сегодня в 11:00
дас ист гут.Мата один из лучших на поле
galem72
galem72
сегодня в 07:37
Отлично! Хуанито ещё не раз затащит. Удачи ему и без травм. ))
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 06:42
Это хорошо
Mr_Tim
Mr_Tim
сегодня в 03:13
Хорошая новость! мата еще пригодиться )
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