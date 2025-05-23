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Тикнизян: «Конфликтной ситуации с клубом и его руководством нет»

вчера, 17:15

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, по какой причине он не сможет принять участие в матче 30-го тура РПЛ против «Акрона».

Меня не отстраняли ни от тренировочного процесса, ни от предстоящего матча. У меня был диалог с руководством, где я выразил свою позицию по своему будущему. Они ее приняли, поэтому я не еду на игру. Но никто меня не отстранял, никакой конфликтной ситуации с клубом и руководством нет.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 17:43
То есть Наир сам признался, что сам не захотел присутствовать на последней игре сезона.
Хозяин барин, посмотрим где он откажется в ближайшем будущем и что будет говорить дальше.
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:20
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