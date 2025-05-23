Тикнизян: «Конфликтной ситуации с клубом и его руководством нет»

Защитник «Локомотива» рассказал, по какой причине он не сможет принять участие в матче 30-го тура РПЛ против «Акрона».

Меня не отстраняли ни от тренировочного процесса, ни от предстоящего матча. У меня был диалог с руководством, где я выразил свою позицию по своему будущему. Они ее приняли, поэтому я не еду на игру. Но никто меня не отстранял, никакой конфликтной ситуации с клубом и руководством нет.