Банк России выпустит монеты, посвящённые футбольным клубам

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вчера, 15:59

Банк России принял решение выпустить памятные серебряные монеты, посвященные футбольным клубам страны.

В 2025 году это будут «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Локомотив» (Москва), в 2026-м — столичные ЦСКА и «Спартак».

Первые монеты серии «Российский спорт» вышли в 2023 году с эмблемами спортивных обществ. В этой серии планируется выпускать монеты, посвящённые знаковым событиям и выдающимся спортсменам, а также популярным видам спорта и отечественным спортивным клубам.