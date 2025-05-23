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Банк России выпустит монеты, посвящённые футбольным клубам

вчера, 15:59

Банк России принял решение выпустить памятные серебряные монеты, посвященные футбольным клубам страны.

В 2025 году это будут «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Локомотив» (Москва), в 2026-м — столичные ЦСКА и «Спартак».

Первые монеты серии «Российский спорт» вышли в 2023 году с эмблемами спортивных обществ. В этой серии планируется выпускать монеты, посвящённые знаковым событиям и выдающимся спортсменам, а также популярным видам спорта и отечественным спортивным клубам.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 16:57
Монеты в честь Спартака давно выпускаются "пятачок" "пятак".
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:57
Ну кудыж без гегемона в 25-м году)))
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:55
Очень даже правильное решение, классный ход Банка России.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:33
Для нумизматов это будет очень интересно, да и для всех.
Удачная намечается сделка со стороны Банка...
Incredulous
Incredulous
вчера в 16:27, ред.
На монете "Зенита" должен быть изображён портрет известного гасконца.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:09
Может нашим серебро хоть "от сглазу" поможет...)))
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