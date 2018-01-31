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Смолов не поедет в Англию этой зимой

вчера, 17:51

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов не уедет в Англию этой зимой. Ранее ходили слухи, что на игрока претендует лондонский «Вест Хэм», а также «Суонси».

«Молотобойцы» хотели арендовать Смолова с последующим правом выкупа, что не устроило «Краснодар». В случае со «Суонси», игрок сам отказался от перехода в стан «лебедей».

В текущем сезоне Смолов принял участие в 13 матчах чемпионата России, забил десять голов и отдал три голевые передачи.

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Все комментарии
albucid
albucid
вчера в 22:13
Этой зимой он не перейдёт в Англию, а летом - в Испанию.
Игрока, хотя и неплохого, но, скажем прямо, ничем не выдающегося, очень трудно за такую неадекватную цену кому-нибудь впихнуть
В той же Бразилии моложе и талантливее за эти же деньги можно большой пучок преобрести.
Что касается слухов, то они его агентом инициированы, который хотел Смолова лопухам из Зенита втюхать.
Типа , смотрите, в Англию уйдёт, потом локти кусать будете!
Питерских лошков уже много раз так разводили, но в этот раз не срослось. То ли 8 поумнели, то ли у Газпрома бабки кончились.
Shamil79
Shamil79
вчера в 21:14
правильно...зимой там туман холода....летом можно на лужайке посидеть отдохнуть гольф поиграть
killerman77
killerman77
вчера в 19:51
да какая там, на фиг, апл ?! после чм в китай просится будет - не возьмут, блин.
Верг
Верг
вчера в 19:33
все наши бездельники боятся ехать зарубеж в последнее время, ибо пахать заставят на тренировках мама не горюй, физика в англии сейчас бешеная . А ведь не так давно охотно даже адамов уезжал попылить в чехии, сейчас и морковкой из нагретого места псевдозвезд не выманить. Сейчас бы мог акклиматизацию пройти в условном вест хэме и уже в следующем сезоне начать играть на уровне, авось бы и арсен бы подписал на пару к мхитаряну обамеянгу и озилу
escudete
escudete
вчера в 19:31
Как и Аршавин перейдёт в условный арсенал сыграет два сезона, вернётся в Краснодар а потом поедет в Казахстан. Скриньте комент!
Dominators
Dominators ответил Caniggia
вчера в 19:30
Caniggia:
Доиграет чемпионат России за Краснодар, удачно сыграет на ЧМ и после него сразу уйдёт в более сильный английский клуб.
Очень понравилась твоя шутка про **удачно сыграет не ЧМ .**
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ
вчера в 18:53
Очевидно, что побоялся, но зря, после ЧМ такого шанса не будет..
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:48
Смолов - Лебедь ??? Несолидно звучит как то!!!
Заратустра
Заратустра
вчера в 18:45
Ссыкло. Надо было ехать и доказывать свою профпригодность в АПЛ.
denmig
denmig
вчера в 18:45
вот эта западная ветчина называет себя молотобойцами!??? - да они себе даже по пальцу не попадут не то, что в цель !
Суеверный
Суеверный
вчера в 18:39
И славно. Выступить достойно на ЧМ и потом уже задумываться где играть. Хоть в Китае, главное к "взаимному непротивлению сторон". Больше всего сейчас платят в КНР, США ,Канаде... Опыта не приобретешь, но материальные блага еще никто не отменял. Инфраструктура отличная, а остальное... как кому нравится.
dzvinka
dzvinka
вчера в 18:35
ой б****, так словно он куда то собирался)))
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 18:27
Что-то мне это напоминает
Caniggia
Caniggia
вчера в 18:24
Доиграет чемпионат России за Краснодар, удачно сыграет на ЧМ и после него сразу уйдёт в более сильный английский клуб.
112910415
112910415
вчера в 18:24
выбрал, выходит
FILL31185
FILL31185
вчера в 18:23
Бревна наши,боятся!!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:09
Надо ФЕДЯ НАДО доиграть в России до ЧМ. А ТАМ ХОТЬ НА КАНАРЫ.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 18:06
Думаю, что тема закрыта. Федя наш, рассейский парень.)))
Dominators
Dominators
вчера в 18:02
Значит Смолов никогда и никуда не уедет .
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
вчера в 17:57
Ну и все значит, повторяет судьбу Акинфеева который тоже в Европу вовремя не уехал
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 17:55
Cмолов уже перезрел для европы, в 27-28 лет сложно перестроится менталитетом.
JackNorz
JackNorz
вчера в 17:53
Смолов не поедет. Точка
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