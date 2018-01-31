Смолов не поедет в Англию этой зимой

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов не уедет в Англию этой зимой. Ранее ходили слухи, что на игрока претендует лондонский «Вест Хэм», а также «Суонси».



«Молотобойцы» хотели арендовать Смолова с последующим правом выкупа, что не устроило «Краснодар». В случае со «Суонси», игрок сам отказался от перехода в стан «лебедей».



В текущем сезоне Смолов принял участие в 13 матчах чемпионата России, забил десять голов и отдал три голевые передачи.