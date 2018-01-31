Смолов не поедет в Англию этой зимой

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов не уедет в Англию этой зимой. Ранее ходили слухи, что на игрока претендует лондонский «Вест Хэм», а также «Суонси».
«Молотобойцы» хотели арендовать Смолова с последующим правом выкупа, что не устроило «Краснодар». В случае со «Суонси», игрок сам отказался от перехода в стан «лебедей».
В текущем сезоне Смолов принял участие в 13 матчах чемпионата России, забил десять голов и отдал три голевые передачи.
Игрока, хотя и неплохого, но, скажем прямо, ничем не выдающегося, очень трудно за такую неадекватную цену кому-нибудь впихнуть
В той же Бразилии моложе и талантливее за эти же деньги можно большой пучок преобрести.
Что касается слухов, то они его агентом инициированы, который хотел Смолова лопухам из Зенита втюхать.
Типа , смотрите, в Англию уйдёт, потом локти кусать будете!
Питерских лошков уже много раз так разводили, но в этот раз не срослось. То ли 8 поумнели, то ли у Газпрома бабки кончились.
Игрока, хотя и неплохого, но, скажем прямо, ничем не выдающегося, очень трудно за такую неадекватную цену кому-нибудь впихнуть
В той же Бразилии моложе и талантливее за эти же деньги можно большой пучок преобрести.
Что касается слухов, то они его агентом инициированы, который хотел Смолова лопухам из Зенита втюхать.
Типа , смотрите, в Англию уйдёт, потом локти кусать будете!
Питерских лошков уже много раз так разводили, но в этот раз не срослось. То ли 8 поумнели, то ли у Газпрома бабки кончились.
https://www.youtube.com/watch?v=xYREs6PdWMg