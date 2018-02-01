«Севилья» на выезде не смогла переиграть «Леганес»

В первом полуфинальном матче Кубка Испании «Севилья» в гостях сыграла вничью с «Леганесом».
Леганес, стадион «Мунисипал де Бутарке»
«Леганес» – «Севилья» – 1:1 (0:1)
Голы: Сиовас 56 – Муриэль 21
«Леганес»: Нерео, Тито, Рауль Гарсия, Сиовас, Бустинса, Брашанац (Эрасо 46), Пирес, Гумбау, Эль-Жар (Диего Рико 82), Амрабат (Рамос 76), Бове.
Главный тренер: Асьер Гаритано.
«Севилья»: Серхио Рико, Меркадо, Эскудеро, Ленгле, Навас, Нзонзи, Банега, Васкес, Сарабия, Х. Корреа, Муриэль (Нолито 76).
Главный тренер: Винченцо Монтелла.
Предупреждения: Брашанац 23, Эскудеро 47, Васкес 65, Нзонзи 73, Сарабия 86, Рамос 88.
Судья: Хосе Луис Гонсалес Гонсалес.
Напомним, в четвертьфинале Кубка Испании «Севилья» справилась с «Атлетико», а «Леганес» смог выбить из турнира «Реал».