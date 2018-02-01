«Севилья» на выезде не смогла переиграть «Леганес»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Кубок
  • Кубок Либертадорес
  • Португалия. Примейра
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Катар. Старс Лига
  • Нидерланды. Кубок Нидерландов
  • Товарищеские матчи. Клубы
Испания. Кубок 2017/2018, 1/2 финала1X2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия---
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин -:- Логотип футбольный клуб ТромсеТромсе---
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб Дукла П (Прага)Дукла П---
  • Главные новости
  • Все новости
12:00
Клубы Серии А потратили лишь 50 млн евро на январские трансферы4
10:17
Тошич: «Если бы не Акинфеев, поражений и пропущенных мячей у ЦСКА было бы намного больше»39
09:37
Рейнгольд: «Легионеров в „Спартаке“ хватит на полторы команды, перебор»90
00:53
«Манчестер Сити» взял верх над «Вест Бромвичем»27
00:51
«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» благодаря голу, забитому на 11-й секунде матча93
12:46
«Арсенал» предлагал «Вест Бромвичу» 8 млн фунтов за Эванса0
12:44
Украинские журналисты смогут получить аккредитацию на ЧМ, обратившись в ФИФА0
12:34
Аузилио: «Не стану комментировать сообщения Икарди в социальных сетях»1
12:29
ЦСКА заявил Мусу и Бистровича на матчи Лиги Европы3
12:20
Сорокин: «В задачи оргкомитета не входит борьба с каким-либо негативным освещением ЧМ-18»1
12:18
«Вест Хэм» обвинили в расизме после слов главы рекрутской службы клуба6
12:01
Мертенс: «Я будто ребенок в детском магазине, „Наполи“ исполняет все мои желания»1
11:48
Эриксен о голе на 11-й секунде: «Вероятно, это больше никогда не случится вновь»6
11:44
Эллардайс про Лукмана: «Это была одна из самых необычных ситуаций в моей карьере»2
11:36
«Ювентус» намерен продолжить сотрудничество с двумя защитниками команды2
11:31
Реднапп: «Хьюджилл - сильный и агрессивный игрок, он может быть полезен „Вест Хэму“»0
11:26
Сорокин: «Саранча не представляет угрозы футбольным полям»2
11:21
Икарди пропустит матч с «Кротоне»3
11:19
Моуриньо: «К 2020 году МЮ будет претендовать на победы во всех турнирах»21
11:10
Сорокин: «Москва готова к приёму гостей чемпионата мира, у ФИФА тут нет вопросов»4
11:09
Тошич: «Уверен, что Слуцкий ещё получит свой шанс»8
11:01
Лэмпард и Фердинанд не видят «Ливерпуль» в топ-4 Премьер-Лиги10
10:57
Мангала: «Надеюсь, что смогу хорошо проявить себя в „Эвертоне“»0
10:44
Тошич: «Люблю Москву, вопреки всем её минусам»5
10:35
Анчелотти: «Если „Реал“ пройдёт ПСЖ, то остановить его будет сложно»22

«Севилья» на выезде не смогла переиграть «Леганес»

сегодня, 01:22
ЛеганесЛоготип футбольный клуб Леганес1 : 1Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

В первом полуфинальном матче Кубка Испании «Севилья» в гостях сыграла вничью с «Леганесом».

Леганес, стадион «Мунисипал де Бутарке»

«Леганес» – «Севилья» – 1:1 (0:1)
Голы: Сиовас 56 – Муриэль 21

«Леганес»: Нерео, Тито, Рауль Гарсия, Сиовас, Бустинса, Брашанац (Эрасо 46), Пирес, Гумбау, Эль-Жар (Диего Рико 82), Амрабат (Рамос 76), Бове.
Главный тренер: Асьер Гаритано.

«Севилья»: Серхио Рико, Меркадо, Эскудеро, Ленгле, Навас, Нзонзи, Банега, Васкес, Сарабия, Х. Корреа, Муриэль (Нолито 76).
Главный тренер: Винченцо Монтелла.

Предупреждения: Брашанац 23, Эскудеро 47, Васкес 65, Нзонзи 73, Сарабия 86, Рамос 88.

Судья: Хосе Луис Гонсалес Гонсалес.

Напомним, в четвертьфинале Кубка Испании «Севилья» справилась с «Атлетико», а «Леганес» смог выбить из турнира «Реал».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Марез объявил «Лестеру» бойкот
Сегодня, 10:11 11
«Монако» вышел в финал Кубка Лиги Франции, где сыграет с ПСЖ
Сегодня, 00:58 2
«Манчестер Сити» взял верх над «Вест Бромвичем»
Сегодня, 00:53 27
«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» благодаря голу, забитому на 11-й секунде матча
Сегодня, 00:51 93
«Милан» и «Лацио» сыграли вничью в первом полуфинальном матче Кубка Италии
Сегодня, 00:43 13
«Челси» крупно уступил «Борнмуту»
Сегодня, 00:35 83
Обсудить
Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 10:37
Ноль каментов. Вот как обесценился испанский кубок с вылетом Реала. Потому что это кубок Короля а Реал королевский клуб и все приходили на кубок смотреть на Реал а раз он вылетел то и интереса болше нет. Не осталось королевских клубов а простые клубы не кому не интересны всякие там Барселоны да Легонесы.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100