Ханни: «„Спартак“ сделал мне предложение, от которого я не смог отказаться»

Новобранец «Спартака» Софьян Ханни признался, что у него была возможность продолжить карьеру в «Бернли», клубе АПЛ:

«Переговоры длились долго, так как нужно было уладить много деталей, но теперь я очень счастлив.

У меня также было предложение от „Бернли“, из-за которого у меня возникли сомнения, ведь каждый игрок мечтает об английской Премьер-Лиге, но я почувствовал, что „Спартаку“ я был нужен немного больше, чем „Бернли“. Предложение „красно-белых“ было более конкретным.

Это не свист фанатов в мой адрес заставил меня покинуть „Андерлехт“, просто мне поступило предложение, от которого я не смог отказаться».