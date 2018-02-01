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Ханни: «„Спартак“ сделал мне предложение, от которого я не смог отказаться»

вчера, 14:37

Новобранец «Спартака» Софьян Ханни признался, что у него была возможность продолжить карьеру в «Бернли», клубе АПЛ:

«Переговоры длились долго, так как нужно было уладить много деталей, но теперь я очень счастлив.

У меня также было предложение от „Бернли“, из-за которого у меня возникли сомнения, ведь каждый игрок мечтает об английской Премьер-Лиге, но я почувствовал, что „Спартаку“ я был нужен немного больше, чем „Бернли“. Предложение „красно-белых“ было более конкретным. 

Это не свист фанатов в мой адрес заставил меня покинуть „Андерлехт“, просто мне поступило предложение, от которого я не смог отказаться».

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:16
Правильный Выбор сделал Софьян. В сильнейший клуб России
....
112910415
112910415
вчера в 18:40
всё путём!
cpartak60
cpartak60 ответил Мельгарехо
вчера в 18:24
Мельгарехо:
где Литейный? с баней, пупсиками, зулусами? без этого шута даже как то скучно.
знаете а мне они до глубины души противны!!!такую чушь городят!и я еще думаю не работает кто ли бо из них модератором!так как постоянно в бан отправляют!чуть что не так сразу предьявляют в оскорблении которого нет и все!и сейчас думаю мое последнее сообщение!
Nikola45
Nikola45
вчера в 18:15
Очень хорошая статья есть на спорт ру ))
Nikola45
Nikola45 ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
вчера в 18:12
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ СДЕЛАЛ ГЛУШАКОВ ИЛИ ПРОМЕС ? ГЫ-ГЫ
Жано! ))
Nikola45
Nikola45 ответил AntiherQ1488
вчера в 18:11
AntiherQ1488:
Пусть, этот сайт - не вся жизнь. На трибунах не кричат про пупсиков.
Да сдал вас Жано )) Круто сдал! Ему уже отомстили? ))
Nikola45
Nikola45
вчера в 18:08
Да Дон Федун сумел убедить при помощи пистолета ))
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 18:05
Завалили бобосами и стал пупсиком. тьфу!
vistory
vistory
вчера в 17:34
Народные деньги тратянся впустую, то на пэдров, то на самого неудачного игрока Андерлехта, который всеми силами не хотел ехать к пупсикам.
parallels
parallels
вчера в 17:30
два мешка желудей?
Кlassе
Кlassе ответил Мельгарехо
вчера в 17:28
Мельгарехо:
где Литейный? с баней, пупсиками, зулусами? без этого шута даже как то скучно.
у грозовского в колонии на длительном свидании))
cska.78
cska.78
вчера в 17:07
Не смог отказаться от нефтедолларов Федуна :)
denmig
denmig
вчера в 16:33
На стадионах становится Ти-и-хо,
СБГ, кони просто молчат.
Паровозу становится Ли-и-хо,
Всех их Ханни начнет щас Иб...т!
Colonist
Colonist
вчера в 16:28
Посмотрел ту же новость на бомбардире, там нет ни одного идиотского комментария! На Соккере, с момента его основания, но во что его превратили сейчас?
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил kingoffam
вчера в 16:21
kingoffam:
Да все,кто пишет про пупсиков-это он.Он так пытается новое погоняло спартачам прилепить.
Пусть, этот сайт - не вся жизнь. На трибунах не кричат про пупсиков.
mugik1973
mugik1973 ответил Мельгарехо
вчера в 16:20
Зато другие шуты енабежали
kingoffam
kingoffam ответил AntiherQ1488
вчера в 16:19
AntiherQ1488:
Может он уже тут, просто мы не знаем) У него столько клонов, что он может быть где угодно))
Да все,кто пишет про пупсиков-это он.Он так пытается новое погоняло спартачам прилепить.
Russian_spb
Russian_spb
вчера в 15:49
будем надеяться, что тренер понимал, кого звал.
kust07
kust07
вчера в 15:28
Теперь Ханни счастлив до соплей)
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 15:27
Это сказал сам игрок, остальное придумывают люди с больным воображением.
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Мельгарехо
вчера в 15:20
Мельгарехо:
где Литейный? с баней, пупсиками, зулусами? без этого шута даже как то скучно.
Может он уже тут, просто мы не знаем) У него столько клонов, что он может быть где угодно))
azures
azures
вчера в 15:18
Ряды пупсиков пополняются.
makkie
makkie
вчера в 15:17
Такое ощущение, что интерес Бёрнли выдумали для повышения контракта и агентских.

Надеюсь, Ханни придется ко двору - опытный игрок с европейским опытом, сборник, статистика в порядке, самый сок в карьере.
Удачи!
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск
вчера в 15:14
А что свист фанатов „Андерлехта“ в адрес Софьян? Неужели там была какая то тёмная история?
Egorium
Egorium
вчера в 15:13
Бернли явно спартака сильнее будет и посолиднее намного.
mangoх12
mangoх12 ответил Беланов
вчера в 15:06
Беланов:
Поглядим в матче с испанцами что за гусь
не гусь он уже, а порось
mangoх12
mangoх12
вчера в 15:04
Арабцу захотелось свининки и сала
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
вчера в 15:03
ПРЕДЛОЖЕНИЕ СДЕЛАЛ ГЛУШАКОВ ИЛИ ПРОМЕС ?

ГЫ-ГЫ
Беланов
Беланов
вчера в 15:01
Поглядим в матче с испанцами что за гусь
нечитайло
нечитайло
вчера в 15:00
Надеемся на перспективы
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