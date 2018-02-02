Видаль: «Никогда не думал о том, чтобы уйти из „Барселоны“»

Защитник «Барселоны» Алейш Видаль после первого матча 1/2 финала Кубка Испании с «Валенсией» (1:0) подчеркнул, что ни разу не думал о смене клубной прописки:

«Я никогда не думал о том, чтобы уйти из „Барселоны“. Я хорошо себя здесь чувствую. Многие клубы заинтересованы в моих услугах, но я здесь потому, что „Барселона“ приложила все усилия, чтобы я мог остаться. Клуб выразил мне доверие. Моё пребывание в „Барселоне“ зависит от моей каждодневной работы. Так что мне ничего другого и не остаётся, только продолжать работать».

Напомним, в январе 28-летний футболист был близок к переходу в «Рому».