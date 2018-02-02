Основной хавбек «Бернли» перенесет операцию на колене

Наставник «Бернли» Шон Дайч посетовал, что команда на долгий срок останется без основного полузащитника Стивена Дефура:

«Дефуру надо встретиться со специалистом, а потом предстоит перенести операцию. Ситуация вышла из-под контроля. Он чувствовал дискомфорт в колене, но играл с ним в течение нескольких недель.

Мы провели сканирование — одно из тех, которое никогда не хотелось бы проводить. Результат показал, что нужно что-то предпринимать».

Сам футболист ранее сообщил, что травма вывела его из строя до конца сезона.

Ровно год назад травма подколенного сухожилия оставила бельгийца без футбола на несколько недель.