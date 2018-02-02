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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 26 тур1X2
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Германия. Бундеслига 2017/2018, 21 тур1X2
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Италия. Серия А 2017/2018, 23 тур1X2
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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
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Неймар: «Я не ставил себе задачу стать главным игроком ПСЖ»

вчера, 13:07

Бразильский нападающий Неймар развеял слухи о том, что он несчастлив в ПСЖ. Футболист рассчитывает надолго остаться во Франции:

«Это только начало! Подобных результатов я вовсе не ожидал, когда только переходил в „Пари Сен-Жермен“. Я здесь, чтобы помогать команде и одноклубникам, стараюсь становиться лучше день ото дня, от матча к матчу. Это самое главное.

Да, сейчас я забиваю гораздо больше, чем когда-либо в карьере, но хочу делать это еще чаще, забивать все больше голов и играть еще лучше. Надеюсь, что все сложится хорошо.

Я не ставил себе задачу стать главным игроком в команде, тем, кто отдает больше всего результативных передач или чаще остальных забивает голы.

Я просто хочу играть в свой футбол, вот и все. Даже лучше, что в команде выступают игроки вроде Кавани, Мбаппе и Ди Марии».

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Все комментарии
dreamcr17
dreamcr17
вчера в 22:40
Забавляет количество хейтеров Нея.Пусть парень не нагулялся,но сделал самый важный свой выбор в жизни весьма трезво.
13 RUS
13 RUS
вчера в 20:08
Опять гонит
dzvinka
dzvinka ответил compka
вчера в 19:54
compka:
грязный бразилец, не столько он сам, сколько его отец...
сын - это всегда испорченное искажением отражение отца.
compka
compka
вчера в 17:28
грязный бразилец, не столько он сам, сколько его отец...
112910415
112910415
вчера в 17:02
верим, однозначно
Red_team
Red_team
вчера в 16:59
Понятно же, он ставил задачу обанкротить пэсэжэ и смыться в другой клуб
борька
борька
вчера в 16:29
Скромный футбольнй добродетель,но очень тонко обделяет товарищей по команде!
denmig
denmig
вчера в 16:03
Так и не стал! Дриссуган - раздули как биткоин! Также как биткоин и закончится!
MALOVAR
MALOVAR ответил Барсеножeчницa
вчера в 15:36
много,но я ни с одним примером не согласен)))
yudin_duda
yudin_duda ответил Барсеножeчницa
вчера в 15:33
Слишком глупо и жирно
Барсеножeчницa
Барсеножeчницa
вчера в 15:16
А стал им, молодец, все кто прошел школу Барсы и уходили в другие клубы потом - все становились лидерами своих команд : Фабрегас лидером Арсенала, а потом Челси, Алькантара можно сказать стал лидером Баварии,правда хрустален игрок, но все же. Алвеш лидером Ювентуса был, Это о Интера, Санчес Арсенала и т.д. Примеров много.
Alex12357
Alex12357 ответил DEIVID
вчера в 14:48
DEIVID:
Лицемер гребанный, а ведет себя на поле так, как будто хочет обыграть в одиночку весь состав соперника.
    DEIVID
    DEIVID
    вчера в 14:37
    Лицемер гребанный, а ведет себя на поле так, как будто хочет обыграть в одиночку весь состав соперника.
    Alex12357
    Alex12357
    вчера в 14:21
    Полностью с тобой согласен,главное -это командный потенциал ,удачи тебе и везения!!!
    cevin cigan
    cevin cigan
    вчера в 14:16
    Да-да,расскажи нам. Шейхи не настолько глупы,чтобы отдать 222 ляма,чтобы ты стал не самым самым,а одним из?
    Selim Yavuz
    Selim Yavuz
    вчера в 13:58
    Ему верить нельзя
    амурец
    амурец
    вчера в 13:58
    а вот это плохо, всегда надо ставить такие задачи
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 13:37
    И Золотой мяч не хочешь?
    This is BarCa
    This is BarCa
    вчера в 13:37
    А тебе и не надо ставить такую задача, когда ты уже, сразу после перехода, главный игрок ПСЖ.
    dudka 98
    dudka 98
    вчера в 13:17
    интересно, как заговорит неймар после вылета из ЛЧ от реала))
    Владимipъ Григорянъ
    Владимipъ Григорянъ
    вчера в 13:15
    И никогда не станешь, пока не выйдешь из тени Кавани
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