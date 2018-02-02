Неймар: «Я не ставил себе задачу стать главным игроком ПСЖ»

Бразильский нападающий Неймар развеял слухи о том, что он несчастлив в ПСЖ. Футболист рассчитывает надолго остаться во Франции:

«Это только начало! Подобных результатов я вовсе не ожидал, когда только переходил в „Пари Сен-Жермен“. Я здесь, чтобы помогать команде и одноклубникам, стараюсь становиться лучше день ото дня, от матча к матчу. Это самое главное.

Да, сейчас я забиваю гораздо больше, чем когда-либо в карьере, но хочу делать это еще чаще, забивать все больше голов и играть еще лучше. Надеюсь, что все сложится хорошо.

Я не ставил себе задачу стать главным игроком в команде, тем, кто отдает больше всего результативных передач или чаще остальных забивает голы.

Я просто хочу играть в свой футбол, вот и все. Даже лучше, что в команде выступают игроки вроде Кавани, Мбаппе и Ди Марии».