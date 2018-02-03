Три клуба РФПЛ претендуют на полузащитника «Фенербахче» Туфана

Полузащитник «Фенербахче» Озан Туфан, считавшийся в свое время очень перспективным, может продолжить карьеру в России.

22-летний футболист должен был перейти в «Кристал Пэлас», но в последний день января сделка сорвалась. Однако игрок по-прежнему твердо намерен покинуть турецкий клуб.

В связи с этим агент Туфана провел переговоры с «Краснодаром», «Зенитом» и «Спартаком». Все эти клубы готовы взять Туфана в аренду с правом последующего выкупа.

В текущем сезоне хавбек провел 9 матчей в Суперлиге Турции, забив 3 гола. Туфан также вызывается в сборную Турции.

Действующий контракт футболиста с «Фенербахче» рассчитан до 2020 года.