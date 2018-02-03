Три клуба РФПЛ претендуют на полузащитника «Фенербахче» Туфана

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Мексика. Лига МХ
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Швейцария. Суперлига
  • Шотландия. Премьер-Лига
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 26 тур1X2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб БернлиБернли -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити---
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилдФонбет1.167.518
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонФонбет1.275.5510.8
Германия. Бундеслига 2017/2018, 21 тур1X2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб ФрайбургФрайбург -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер---
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)ВердерФонбет1.753.74.6
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб МайнцМайнц -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияФонбет1161.25
Испания. Примера 2017/2018, 22 тур1X2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбар -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевильяФонбет2.523.352.77
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалФонбет2.93.52.35
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалФонбет14.57.61.21
Италия. Серия А 2017/2018, 23 тур1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб КротонеКротонеФонбет1.265.312.5
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Высочина (Йиглава)Высочина---
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Хебей ЧФ (Циньхуандао)Хебей ЧФ---
Франция. Лига 1 2017/2018, 24 тур1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛилльЛилль -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖФонбет177.81.15
  • Главные новости
  • Все новости
09:42
Мутко: «Я отвечаю за проект чемпионата мира»32
09:26
Мутко: «Черчесов старается быть объективным, шанс попасть в сборную есть у каждого»15
09:18
СМИ: Матч «Црвена Звезда» - ЦСКА пройдет при зрителях36
01:20
Эмери о поведении Неймара в матче с «Ренном»: «Он особенный, его стиль игры – это шоу»28
00:23
Батшуайи помог «Боруссии» обыграть «Кельн»25
12:34
В «Челси» хотят видеть Сарри следующим тренером команды0
12:32
Гришин: «Информация о том, что я возглавил клуб „Химки“ — это полная ерунда»0
12:16
Офис МФСО «Спартак» опечатан8
12:03
Результаты матчей ЧМ-2018 предскажет глухой кот-оракул8
11:45
ПСЖ предлагает 50 млн евро за звезду «Ромы»2
11:41
Жоаозиньо: «У меня нет информации по новому контракту с „Краснодаром“»1
11:35
Лаутаро Мартинес: «У многому научился у Милито»1
11:30
Газизов: «„Зенит“ к нам не обращался по поводу Облякова»0
11:22
Жоаозиньо: «Пойду на выборы президента России, но не скажу, за кого буду голосовать»6
11:19
Ходдл: «Мы забываем о том, насколько Алли молод, ему всего 21 год»0
11:13
Газизов: «В контракте Зинченко есть пункты о бонусах для „Уфы“»2
11:05
Алейш Видаль - главная трансферная цель «Атлетико»0
11:01
Сэведж считает, что «Лестер» совершил огромную ошибку, не отпустив Мареза в «Ман Сити»6
10:50
Мане: «„Ливерпуль“ может обыграть любую команду мира»9
10:50
Бенитес: «У меня хорошие отношения с Митровичем, он отличный парень»1
10:35
Обамеянг мог перейти в «Тоттенхэм»2
10:27
Штегер: «Лучшего дебюта для Батшуайи было трудно желать»2
10:22
Лукаку не боится конкуренции со стороны Санчеса за попадание в основу8
10:16
«Реал» собирается повысить зарплату Роналду11
10:09
Бенитес: «Отныне нет отвлекающих факторов, каждый должен быть готов к концу сезона»0

Три клуба РФПЛ претендуют на полузащитника «Фенербахче» Туфана

сегодня, 10:36

Полузащитник «Фенербахче» Озан Туфан, считавшийся в свое время очень перспективным, может продолжить карьеру в России.

22-летний футболист должен был перейти в «Кристал Пэлас», но в последний день января сделка сорвалась. Однако игрок по-прежнему твердо намерен покинуть турецкий клуб.

В связи с этим агент Туфана провел переговоры с «Краснодаром», «Зенитом» и «Спартаком». Все эти клубы готовы взять Туфана в аренду с правом последующего выкупа.

В текущем сезоне хавбек провел 9 матчей в Суперлиге Турции, забив 3 гола. Туфан также вызывается в сборную Турции.

Действующий контракт футболиста с «Фенербахче» рассчитан до 2020 года.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
СМИ: «СКА-Хабаровск» арендовал полузащитника «Зенита»
Вчера, 20:14 10
Манчини сможет зарабатывать в сборной Италии 4-5 млн евро в год
Вчера, 18:43 54
«Рубин» может взять Касаева в бесплатную аренду
Вчера, 18:11 12
«Атлетико» отказался отпускать Гайтана в «Зенит»
Вчера, 17:52 54
Переговоры «Зенита» и «Краснодара» по аренде Шатова близки к завершению
Вчера, 16:24 35
Макаров хочет перейти из ЦСКА в «Тосно»
Вчера, 13:18 44
Обсудить
Все комментарии
Selim Yavuz
Selim Yavuz
сегодня в 12:13
Его поймали в компании девушки легкого поведения,и поэтому стараются как можно раньше слить нимфомана из коллектива
fcspartak
fcspartak ответил КАМЮ
сегодня в 12:12
КАМЮ:
А чё так скромно - всего три клуба. Надо бы подсказать туркам, что у нас 16 команд
одну можно вычеркнуть) за деньги и цска не стыкуется)
Живанильда
Живанильда
сегодня в 12:10
Зенитовская фамилия:бакклан-туфан.
Дмитрий Роганов
Дмитрий Роганов
сегодня в 12:02
посмотрим
Советчик №1
Советчик №1
сегодня в 11:59
Для Спартака слишком светлый.
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 11:59
В Спартаке и в Зените уже перебор с легионерами,куда еще один ?...
fcspartak
fcspartak
сегодня в 11:59
сомнительно по отношению к Спартаку и зениту, хотя если предположить продажу антохи и не продление контракта с поповым...
Миклухо Маклаевич
Миклухо Маклаевич
сегодня в 11:46
Было бы неплохо видеть его в Зените.
Марк Аврелий
Марк Аврелий ответил Дмитрий Аександров
сегодня в 11:36
Дмитрий Аександров:
Даже не представляю, кто это. Если кто-то подпишет, посмотрю в Википедии.
Озан Туфан (тур. Ozan Tufan; 25 марта 1995, Орханели, Турция) — турецкий футболист, полузащитник клуба «Фенербахче» и сборной Турции. Участник чемпионата Европы 2016 года.
Информация из Википедии
КАМЮ
КАМЮ
сегодня в 11:24
А чё так скромно - всего три клуба.
Надо бы подсказать туркам, что у нас 16 команд
patra
patra
сегодня в 11:23
Если Зенит захотел, другие отдыхают.
gracie
gracie
сегодня в 11:23
Это работает ифорационная служба Спартака.
ДСА
ДСА
сегодня в 11:11
Его преимущество только в том что молодой.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 11:01
Летят Утиии.....
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 11:01
Туфан - (буря, ураган)
andre_can
andre_can
сегодня в 10:54
че за утки такие???
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 10:43
Даже не представляю, кто это.
Если кто-то подпишет, посмотрю в Википедии.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100