Лаутаро Мартинес: «У многому научился у Милито»

Нападающий аргентинского «Расинга» Лаутаро Мартинес заявил, что восхищается игровой карьерой форварда Диего Милито, а также признался, что симпатизирует итальянскому чемпионату. Напомним, что Милито выступал за «нерадзурри» с 2009 по 2014 год, а в данный момент является одноклубником Мартинеса.



«У многому научился у Милито. Я даже немного смущаюсь, когда разговариваю с ним. Мы все знаем, какой он человек. Диего всем помогает на поле, дает советы вне его.



Многие спрашивают у меня о том, куда я хочу перейти: „Реал“, „Атлетико“ или „Интер“? Я всегда говорил, что мне нравится испанский футбол, однако и итальянский мне симпатичен тоже».