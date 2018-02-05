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Аленичев: «Мы настроены решительно. Задача „Енисея“ ясна - выход в РФПЛ напрямую»

сегодня, 11:09

Главная задача «Енисея» — выйти в РФПЛ. Об этом рассказал журналистам наставник красноярского коллектива Дмитрий Аленичев:

«Буквально на днях мы прилетели с первого турецкого сбора, 16 дней его проводили, готовились, потому что понимаем, что еще не все решено - впереди еще 13 игр, в которых может случиться все. Соперники у нас очень достойные, среди них есть „Крылья Советов“, у которых стоит задача выйти в Премьер-Лигу, но мы настроены очень решительно, потому что для нас задача ясна - только выход напрямую. Второй сбор будет достаточно сложный, но самое главное, чтобы ребята прошли его без травм».

После 25-го тура ФНЛ «Енисей» занимает 1 место в турнирной таблице. Отрыв от «Оренбурга» составляет 2 пункта.

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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 11:55
Желаю Аленичеву реализовать свои планы
Василий Пупкин
Василий Пупкин
сегодня в 11:52
Удачи Аленю и его парням!
Zimmer
Zimmer
сегодня в 11:42
Удачи "Енисею".
VIPded
VIPded
сегодня в 11:41
Денег бы только на РФПЛ хватало потом... без высасывания бюджета...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:30
Усложним задачу: только первое место.
cska.78
cska.78
сегодня в 11:21
Вы уж постарайтесь!
Faustello
Faustello
сегодня в 11:16
К этому Спартаковцу только с уважением!
Давай Димыч выводи команду в ПЛ!
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