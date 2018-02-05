Аленичев: «Мы настроены решительно. Задача „Енисея“ ясна - выход в РФПЛ напрямую»

Главная задача «Енисея» — выйти в РФПЛ. Об этом рассказал журналистам наставник красноярского коллектива Дмитрий Аленичев:

«Буквально на днях мы прилетели с первого турецкого сбора, 16 дней его проводили, готовились, потому что понимаем, что еще не все решено - впереди еще 13 игр, в которых может случиться все. Соперники у нас очень достойные, среди них есть „Крылья Советов“, у которых стоит задача выйти в Премьер-Лигу, но мы настроены очень решительно, потому что для нас задача ясна - только выход напрямую. Второй сбор будет достаточно сложный, но самое главное, чтобы ребята прошли его без травм».

После 25-го тура ФНЛ «Енисей» занимает 1 место в турнирной таблице. Отрыв от «Оренбурга» составляет 2 пункта.