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ЦСКА запросил у «Црвены Звезды» для своих болельщиков 1200 билетов

вчера, 14:14
Црвена ЗвездаЛоготип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА13.02.2018 в 20:00 Не начался

Сегодня Союз европейских футбольных организаций удовлетворил апелляцию «Црвены Звезды», разрешив болельщикам посетить матч 1/16 финала Лиги Европы с ЦСКА. По словам коммерческого директора «армейцев» Андрея Зарубьяна, московский клуб отправил запрос на получение 1200 билетов для своих болельщиков: 

«Как только мы сегодня получили решение УЕФА, запросили тысячу билетов на фанатский сектор. Думаем, этого количества хватит, но многое будет зависеть и от того, как быстро коллеги из „Црвены Звезды“ нам их пришлют. Как только это произойдет, мы начнем продажу, но, объективно, это дня три. Также, конечно, запрашивали 200 билетов VIP-категории, которые мы частично реализовывали среди партнеров, спонсоров и фан-клуба Red-Blue World.

Мы говорим о fair play, но в данном случае его принцип немного нарушен, новость отчасти хорошая: футбол без зрителей никому не нравится, а в этом матче атмосфера будет достаточно жаркая, но во всей истории крайним оказался наш клуб и его болельщики. За два месяца, когда, покупая билеты на самолеты, существует одна цена, а за неделю до игры - совершенно другая. Плюс, насколько я знаю, многие болельщики не планировали этот выезд, поэтому им сейчас более проблематично срываться с работы или учебы. В этой связи нас поддержит не такое большое количество, которое могло бы поехать».

Первая встреча состоится 13 февраля в Белграде.

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Все комментарии
Великолепный
Великолепный ответил fcspartak
вчера в 20:51
fcspartak:
действительно) цска есть чем гордиться) хотя фотошопом можно и лучше научиться пользоваться))) 0-7 конечно неприятный счет, но вот так болельщиков накручивать это реально позор) фото с офф сайтаже насколько понимаю?))) раскрасил бы где фотку шопили) но випки тут только у элитных пользователей)
Конечно нам есть чем гордиться, в отличии от вас, ЦСКА Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир (Кубок УЕФА 2004/05). В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев. и не проигрываем в Европе 1:18 и 0:7.
fcspartak
fcspartak ответил VIPded
вчера в 19:12
VIPded:
А то вы не знаете, сколько болел из России будет на секторах ЦЗ... )))
думаю что свою квоту на выездной матч звездаши и сами выкупят.
fcspartak
fcspartak ответил Jum13
вчера в 19:10
Jum13:
Как там 5000 спартачей - уже доехали или еще в пути? )))
там ниже фотошоп от жоры) это на каком стадион так мало мест для армейцев? :)))
fcspartak
fcspartak ответил VIPded
вчера в 19:05
VIPded:
А то вы не знаете, сколько болел из России будет на секторах ЦЗ... )))
в Москве за коней на трибунах будет полагаю не более процентов 40-50% в целом (на домашнем матче :))) ),25% фанатка коней+кузьма на центре)
VIPded
VIPded ответил fcspartak
вчера в 18:58
fcspartak:
при этом вы допускаете возможность продажи билетов через клуб цска, в гостевой сектор команды цска, болельщикам партизана?) мда)))
А то вы не знаете, сколько болел из России будет на секторах ЦЗ... )))
fcspartak
fcspartak ответил Jum13
вчера в 18:53
Jum13:
Как там 5000 спартачей - уже доехали или еще в пути? )))
вы же к курсе квот) в белграде 1200 в черно-белом за цска, остальные в к-б)
Jum13
Jum13 ответил fcspartak
вчера в 18:34
fcspartak:
действительно) цска есть чем гордиться) хотя фотошопом можно и лучше научиться пользоваться))) 0-7 конечно неприятный счет, но вот так болельщиков накручивать это реально позор) фото с офф сайтаже насколько понимаю?))) раскрасил бы где фотку шопили) но випки тут только у элитных пользователей)
Как там 5000 спартачей - уже доехали или еще в пути? )))
fcspartak
fcspartak ответил Великолепный
вчера в 18:20
Великолепный:
Мало билетов для болельщиков ЦСКА, нам надо больше!
действительно) цска есть чем гордиться) хотя фотошопом можно и лучше научиться пользоваться))) 0-7 конечно неприятный счет, но вот так болельщиков накручивать это реально позор) фото с офф сайтаже насколько понимаю?))) раскрасил бы где фотку шопили) но випки тут только у элитных пользователей)
Великолепный
Великолепный
вчера в 18:01
Мало билетов для болельщиков ЦСКА, нам надо больше!
fcspartak
fcspartak ответил VIPded
вчера в 17:18
VIPded:
Россиян столько не поедет, конечно, но ведь есть ещё болелы братского Партизана... ;)
при этом вы допускаете возможность продажи билетов через клуб цска, в гостевой сектор команды цска, болельщикам партизана?) мда)))
fcspartak
fcspartak ответил VIPded
вчера в 17:13
VIPded:
Россиян столько не поедет, конечно, но ведь есть ещё болелы братского Партизана... ;)
т.е. поддержка болельщиками партизана команды цска против команды црвена звезда не является чем то плохим или ненормальным?)
VIPded
VIPded ответил Дмитрий Аександров
вчера в 16:58
Дмитрий Аександров:
Ну и зачем? Не поедут столько болельщиков на этот матч.
Россиян столько не поедет, конечно, но ведь есть ещё болелы братского Партизана... ;)
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
вчера в 16:56
Ну и зачем?
Не поедут столько болельщиков на этот матч.
MIKITA463295
MIKITA463295
вчера в 16:47
Даже если и за два месяца,максимум 100 выехали бы...
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 16:46
Да, поддержка красно-синим крайне необходима в Сербии! Надеюсь, что гостевая квота будет в полной мере предоставлена)
Супервайзер
Супервайзер
вчера в 16:41
А сколько больничных коек зарезервировали?
Jum13
Jum13 ответил fcspartak
вчера в 16:28
fcspartak:
7000 спартачей на домашнем матче цска действительно вызывают смех
Так ты тише - чтоб не проснулись. А то 5000 спартачей не доедут до Сербии )))
fcspartak
fcspartak ответил Jum13
вчера в 16:21
Jum13:
Я же написал уже - спартачи всегда вызывают смех. С первого раза не понятно?
    Jum13
    Jum13 ответил fcspartak
    вчера в 16:16
    fcspartak:
    7000 спартачей на домашнем матче цска действительно вызывают смех
    Я же написал уже - спартачи всегда вызывают смех. С первого раза не понятно?
    fcspartak
    fcspartak ответил Jum13
    вчера в 15:58
    Jum13:
    Да спартачи всегда вызывают смех
    7000 спартачей на домашнем матче цска действительно вызывают смех
    Jum13
    Jum13 ответил fcspartak
    вчера в 15:54
    fcspartak:
    7000 на домашнем матче цска вызывают смех
    Да спартачи всегда вызывают смех
    fcspartak
    fcspartak ответил Jum13
    вчера в 15:43
    Jum13:
    Разочарование? "5000 спартачей" на домашнем матче ЦЗ могут вызвать только снисходительную улыбку )))
    7000 на домашнем матче цска вызывают смех
    cska.78
    cska.78
    вчера в 15:38
    Нужно проходить ЦЗ!
    MIKITA463295
    MIKITA463295
    вчера в 15:33
    Вы сначала на домашних играх научитесь собирать стадион прежде чем на выезд запрашивать 1200...
    Jum13
    Jum13 ответил fcspartak
    вчера в 15:30
    fcspartak:
    понимаю ваше разочарование, у цска и на российский выезд 200 человек трудно собрать
    Разочарование? "5000 спартачей" на домашнем матче ЦЗ могут вызвать только снисходительную улыбку )))
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
    вчера в 15:24
    Я думаю болельщики ЦСКА поедут на игру
    Kerri
    Kerri
    вчера в 15:16
    Не будет столько народу.
    cska plus
    cska plus
    вчера в 15:12
    Все счетоводы из хрюшатника на связи.
    борька
    борька
    вчера в 15:03
    Закупить все билеты и дивизию солдат отправить на матч .
    Порядок будет гарантирован,
    По команде, лучше всякого хора, будут кричать в Атаку, Урв!
    fcspartak
    fcspartak ответил Майкл59ru
    вчера в 15:03
    Майкл59ru:
    Ну ладно,22 футболиста+тренер+повар+массажистка+один "болельщик на зарплате",который везде за цска бегает,итого получается 26 билетов. А куда они оставшиеся 1174 билетов денут ? )
    есть отработанная зенитом схема) раздадут по социалке в белграде) если и это не поможет, то партизан принудиловкой заставят на работе
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