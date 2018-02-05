ЦСКА запросил у «Црвены Звезды» для своих болельщиков 1200 билетов

Сегодня Союз европейских футбольных организаций удовлетворил апелляцию «Црвены Звезды», разрешив болельщикам посетить матч 1/16 финала Лиги Европы с ЦСКА. По словам коммерческого директора «армейцев» Андрея Зарубьяна, московский клуб отправил запрос на получение 1200 билетов для своих болельщиков:

«Как только мы сегодня получили решение УЕФА, запросили тысячу билетов на фанатский сектор. Думаем, этого количества хватит, но многое будет зависеть и от того, как быстро коллеги из „Црвены Звезды“ нам их пришлют. Как только это произойдет, мы начнем продажу, но, объективно, это дня три. Также, конечно, запрашивали 200 билетов VIP-категории, которые мы частично реализовывали среди партнеров, спонсоров и фан-клуба Red-Blue World.

Мы говорим о fair play, но в данном случае его принцип немного нарушен, новость отчасти хорошая: футбол без зрителей никому не нравится, а в этом матче атмосфера будет достаточно жаркая, но во всей истории крайним оказался наш клуб и его болельщики. За два месяца, когда, покупая билеты на самолеты, существует одна цена, а за неделю до игры - совершенно другая. Плюс, насколько я знаю, многие болельщики не планировали этот выезд, поэтому им сейчас более проблематично срываться с работы или учебы. В этой связи нас поддержит не такое большое количество, которое могло бы поехать».

Первая встреча состоится 13 февраля в Белграде.