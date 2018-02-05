В Сербии ожидают аншлаг на матче «Црвена Звезда» - ЦСКА

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич уверен, что на матче Лиги Европы против московского ЦСКА будет аншлаг.

Ранее коммерческий директор российского клуба Андрей Зарубьян рассказал, что ЦСКА запросил у «Црвены Звезды» 1 200 билетов на данный матч.

«ЦСКА получит столько билетов, сколько положено по регламенту УЕФА. Никаких запросов от российского клуба мы пока не получали. В любом случае, на стадионе будет аншлаг».

Стадион «Райко Митич», на котором пройдет встреча, вмещает 51 755 зрителей.