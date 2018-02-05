В Сербии ожидают аншлаг на матче «Црвена Звезда» - ЦСКА

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Сумеет ли какая-нибудь европейская команда сделать требл по итогам текущего сезона?
    Да
    47%
    774
    Нет
    29%
    485
    А что такое требл?
    22%
    373
    Затрудняюсь ответить
    2%
    26
    Всего голосов: 1658
    Все опросы
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Кубок
  • Германия. Кубок
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Аргентина. Примера
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Португалия. Примейра
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Франция. Кубок
  • Юношеская Лига УЕФА
Германия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала1X2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария---
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер -:- Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)ВердерФонбет1.54.46
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА -:- Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче---
Франция. Кубок 2017/2018, 1/8 финала1X2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бург-ан-Бресс (Перрона)Бург-ан-Бресс -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсель---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Сошо (Монбельяр)Сошо -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖФонбет19.591.09
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, Квалификационный плей-офф1X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер М (до 19) (Милан)Интер М (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (до 19) (Москва)Спартак М (до 19)---
  • Главные новости
  • Все новости
00:55
«Челси» проиграл «Уотфорду»49
00:42
«Дженоа» вырвал победу у «Лацио»20
23:17
Месси узнал о возможном уходе Роналду из «Реала»24
21:42
«Челси» претендует на лидера «Манчестер Сити»23
20:43
Шатов может доплатить 10 млн рублей из своего кармана, чтобы сыграть с «Зенитом»115
01:00
Попов: «Промес обязательно сделает следующий шаг, но тут нельзя спешить»0
00:47
Трой Дини отпраздновал гол в ворота «Челси», показав средний палец болельщикам8
00:37
Лаллана был удален после того, как схватил соперника за горло5
00:31
Фабрегас собрал команду мечты4
00:23
Попов: «„Трабзонспор“ предлагал лучшие условия, но остался в „Спартаке“»5
00:09
Руни: «„Тоттенхэму“ нужны трофеи, чтобы мотивировать Кейна»0
23:52
Каррера: «Ищем россиянина на позицию левого защитника»12
23:47
«Вест Хэм» уволит Мойеса по окончании сезона1
23:40
Руни: «Если вам не нравится игра „Манчестер Сити“, то вам не нравится футбол»3
23:33
«Рома» не включит Переса, провалившего алкотест, в заявку на матч с «Беневенто»0
23:17
Ватцке: «Если еще кто-то будет шантажировать „Боруссию“, у него будут большие проблемы»3
23:07
Гаттузо: «Меня раздражает, когда я слышу комплименты в адрес „Милана“»1
23:06
«Сошо» могут отправить в пятую французскую лигу0
23:01
Эбуэ: «Готов играть в Багдаде или Пакистане»1
22:54
Давид Луис попал в стартовый состав «Челси» впервые за 100 дней1
22:46
Во вторник УЕФА может отменить дисквалификацию Карвахаля на матч с ПСЖ1
22:34
Дефур перенес операцию и может пропустить остаток сезона1
22:25
Малафеев отказался комментировать слухи о переходе Шатова8
22:21
«Уотфорд» - «Челси»: стартовые составы1
22:10
«Торино» выкупит у «Ювентуса» Ринкона1

В Сербии ожидают аншлаг на матче «Црвена Звезда» - ЦСКА

вчера, 18:53
Црвена ЗвездаЛоготип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА13.02.2018 в 20:00 Не начался

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич уверен, что на матче Лиги Европы против московского ЦСКА будет аншлаг. 

Ранее коммерческий директор российского клуба Андрей Зарубьян рассказал, что ЦСКА запросил у «Црвены Звезды» 1 200 билетов на данный матч.

«ЦСКА получит столько билетов, сколько положено по регламенту УЕФА. Никаких запросов от российского клуба мы пока не получали. В любом случае, на стадионе будет аншлаг».

Стадион «Райко Митич», на котором пройдет встреча, вмещает 51 755 зрителей.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Екатеринбург во время мундиаля готовится принять полмиллиона болельщиков
Вчера, 16:30 1
Голосуют ногами. Посещаемость РФПЛ в сезоне 2017/18
Вчера, 15:59Артем Славнов в блоге Цифровое измерение27
ЦСКА запросил у «Црвены Звезды» для своих болельщиков 1200 билетов
Вчера, 14:14 42
Фанат прервал матч «Кристал Пэлас» и «Ньюкасла», чтобы облить себя пивом
04 февраля 9
«Краснодар» продал все билеты на матч Юношеской Лиги УЕФА с «Реалом»
02 февраля 8
Бразильские фанаты украли у команды пиццу в наказание за поражение
01 февраля 7
Обсудить
Все комментарии
Charismatic
Charismatic ответил Байкал-38
вчера в 22:05
Байкал-38:
Удачи армейцам и всем нашим клубам, включая Спартак! Негоже нам всем уподобляться большинству "спартаковским" не болельщикам и болеть против России! их судьба и так накажет!
Это ты про конебомжей, которые всегда болеют против Спартака?)) А так согласен, удачи всем нашим командам, престиж страны как никак.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 20:02
Удачи армейцам и всем нашим клубам, включая Спартак! Негоже нам всем уподобляться большинству "спартаковским" не болельщикам и болеть против России! их судьба и так накажет!
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
вчера в 19:49
Гинер сделал ставку на чемпионат и попасть в ЛЧ, по любому. Не питайте иллюзий.
Номер 1 на этом проэкте
Номер 1 на этом проэкте ответил Красно Синий воин
вчера в 19:36
Красно Синий воин:
Тебе было мало вот этого цирка? https://www.youtube.com/watch?v=ZcuR7Z78MX0
Да пусть визжат , они кроме чемпионства России ни чего нет , по навешали 4 звезды а в европе полный ноль, даже незнают чем финал кубка УЕФА пахнет...
Kerri
Kerri
вчера в 19:33
Армейцам удачи!
vistory
vistory
вчера в 19:31
Удачи армейцам нашим с армейцами сербскими.
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил FILL3286
вчера в 19:26
FILL3286:
Кони хоть на заполненные трибуны посмотрят)) Жду цирка и веселья,верю в рекордсмена43)) Удачи Црвена Звезда над середняком рфпл!
Тебе было мало вот этого цирка?
kust07
kust07
вчера в 19:26
удачи коням
Великолепный
Великолепный ответил FILL3286
вчера в 19:23
FILL3286:
Кони хоть на заполненные трибуны посмотрят)) Жду цирка и веселья,верю в рекордсмена43)) Удачи Црвена Звезда над середняком рфпл!
Да видели уже заполненные трибуны, учи матчасть!
viv
viv
вчера в 19:15
Удачи ЦСКА!
Sueverny
Sueverny
вчера в 19:11
Ну и славно. Сербы братья наши, но не на футбольном матче. Победит сильнейший.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 19:07
Желаю ЦСКА пройти в следующий круг, как и всем российским клубам!!!
FILL3286
FILL3286
вчера в 19:04
Кони хоть на заполненные трибуны посмотрят))
Жду цирка и веселья,верю в рекордсмена43))
Удачи Црвена Звезда над середняком рфпл!
Kresi frok
Kresi frok
вчера в 19:01
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 19:01
    ЦЗ постарается все решить при своих болельщиках.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100