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Трой Дини отпраздновал гол в ворота «Челси», показав средний палец болельщикам

сегодня, 00:47
УотфордЛоготип футбольный клуб Уотфорд4 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Нападающий «Уотфорда» Трой Дини своеобразно отпраздновал гол в ворота «Челси» в матче 26-го тура чемпионата Англии. Форвард отличился на 42-й минуте матча ударом с пенальти. Празднуя взятие ворот лондонской команды, Трой Дини показал средний палец фанатам. Кому именно был адресован этот жест, не уточняется.

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311
311
сегодня в 01:06
Забил подаренную пенку, герой мля!)
773sergeytank
773sergeytank ответил piercman
сегодня в 01:05
piercman:
зря сказал. спартачи перевозбудятся.
Вот тебя прёт от Спартака..
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск
сегодня в 01:02
Это всего лишь Мантра!!! Всё культурно!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил ROMA DROGBA
сегодня в 01:02
ROMA DROGBA:
Да и ладно. Вон в интеренет вообще порнуху с Деле Алли выложили
Алли вообще странный тип, я загуглил и попал на видео в Ютьюбе, как он бегает по голышом по раздевалке и трясет 7ми явно на камеру.
cannongun
cannongun
сегодня в 00:58
спасибо Трой, пусть теперь тебя обсуждают а не судейство в Ливере
piercman
piercman ответил ROMA DROGBA
сегодня в 00:52
ROMA DROGBA:
Да и ладно. Вон в интеренет вообще порнуху с Деле Алли выложили
зря сказал. спартачи перевозбудятся.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 00:48
Да и ладно.
Вон в интеренет вообще порнуху с Деле Алли выложили
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