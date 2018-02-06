Трой Дини отпраздновал гол в ворота «Челси», показав средний палец болельщикам

Нападающий «Уотфорда» Трой Дини своеобразно отпраздновал гол в ворота «Челси» в матче 26-го тура чемпионата Англии. Форвард отличился на 42-й минуте матча ударом с пенальти. Празднуя взятие ворот лондонской команды, Трой Дини показал средний палец фанатам. Кому именно был адресован этот жест, не уточняется.
Troy Deeney. A man of the people. pic.twitter.com/K0kTegwV8B— The Fighting Cock (@LoveTheShirt) 5 февраля 2018 г.
Вон в интеренет вообще порнуху с Деле Алли выложили
Вон в интеренет вообще порнуху с Деле Алли выложили