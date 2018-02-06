Экс-игрок «Милана» Александр Меркель перешёл в австрийскую «Адмиру»

Экс-полузащитник «Милана» Александр Меркель перебрался из «Бохума» в австрийскую «Адмиру». Официальный сайт «Адмиры» объявил о подписании контракта с 25-летним игроком сборной Казахстана. Детали соглашения не сообщаются.

С лета 2016 года Меркель выступал за «Бохум». В составе клуба из второй немецкой Бундеслиги он провёл 15 матчей и отметился 1 результативной передачей.