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Экс-игрок «Милана» Александр Меркель перешёл в австрийскую «Адмиру»

сегодня, 05:05

Экс-полузащитник «Милана» Александр Меркель перебрался из «Бохума» в австрийскую «Адмиру». Официальный сайт «Адмиры» объявил о подписании контракта с 25-летним игроком сборной Казахстана. Детали соглашения не сообщаются.

С лета 2016 года Меркель выступал за «Бохум». В составе клуба из второй немецкой Бундеслиги он провёл 15 матчей и отметился 1 результативной передачей.

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Фата лист
Фата лист ответил Zenit0077
сегодня в 12:22
Zenit0077:
Помню его. В 19 лет типа супер талант был у которого был выбор между сб Германии, России и Казахстаном. Он тогда Германию выбрал😹
Он Казахстан выбрал, если бы выбрал Германию, то сейчас в сборной не играл бы.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 07:29
Желаю Меркель успехов в новой команде
Zenit0077
Zenit0077
сегодня в 07:25
Помню его. В 19 лет типа супер талант был у которого был выбор между сб Германии, России и Казахстаном. Он тогда Германию выбрал😹
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