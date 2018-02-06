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Дини грозит до 4-х матчей бана за демонстрацию средних пальцев

вчера, 13:51
УотфордЛоготип футбольный клуб Уотфорд4 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Нападающему «Уотфорда» Трою Дини грозит четыре матча дисквалификации за показ средних пальцев после забитого гола во вчерашнем матче с «Челси» (4:1).

Если арбитр встречи отразил этот эпизод в своем отчете, то форвард получит двухматчевый бан, а если нет, то FA предъявит игроку обвинение в оскорбительном жесте, которое, скорее всего, добавит для игрока еще 2 матча, что в общей сложности выльется в 4 игры простоя.

Отметим, что для Дини это будет уже третье подобное наказание за сезон. В октябре он получил три матча отсидки, когда в игре против «Сток Сити» схватил игрока соперников Джо Аллена за лицо, а в декабре Дини был дисквалифицирован еще на 4 поединка за прямое удаление после грубой игры в матче с «Хаддерсфилдом».

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Все комментарии
RMUKMU
RMUKMU ответил ROMA DROGBA
вчера в 20:23
ROMA DROGBA:
А, тоесть это не болелам Челси было?
Фаны Уотфорда оскорбляли своих игроков. Средние пальцы это ответка.
С болельщиками Челси у Дини вроде бы проблем нет.
Давид Караев
Давид Караев
вчера в 19:01
В четвертый раз страшно представить что он покажет
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответил RMUKMU
вчера в 16:39
RMUKMU:
У них же случился конфликт после последнего поражения со своими фанами-неадекватами. Наверное им и были адресованы пальцы.
А, тоесть это не болелам Челси было?
RMUKMU
RMUKMU ответил 311
вчера в 16:24
311:
Ну да, он к трибуне Уотфорда подошел со своими жестами, фаны Челси были на другом секторе! Широков-стайл короче!)
Ну они реально неадекватны. Как 4 место то молодцы, как серия из поражений, то: *****, почему не играете как МС.
311
311 ответил RMUKMU
вчера в 16:13
RMUKMU:
У них же случился конфликт после последнего поражения со своими фанами-неадекватами. Наверное им и были адресованы пальцы.
Ну да, он к трибуне Уотфорда подошел со своими жестами, фаны Челси были на другом секторе! Широков-стайл короче!)
Знак со стрелкой на груди
Знак со стрелкой на груди ответил cska plus
вчера в 16:12
cska plus:
Почему федун скупает негров, потому что им можно всё и никаких дисквалификаций.
Муса коренной житель МО :)
RMUKMU
RMUKMU ответил ROMA DROGBA
вчера в 15:46
ROMA DROGBA:
Наxрен он вообще не это сделал? У него какая то личная обида на Челси, или на болельщиков? Или он всегда так делает?
У них же случился конфликт после последнего поражения со своими фанами-неадекватами. Наверное им и были адресованы пальцы.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:44
Во даёт негритёнок!
311
311
вчера в 15:10
Удалять надо было с поля за такое! Других удаляют за подобное. А сейчас как-то ни жарко, ни холодно!)
Кaдыш.
Кaдыш.
вчера в 14:47
цветные люди второго сорта совсем оборзели.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
вчера в 14:19
Это ничто по сравнению от локтя Широкова).
cska plus
cska plus
вчера в 14:08
Почему федун скупает негров, потому что им можно всё и никаких дисквалификаций.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
вчера в 14:08
Наxрен он вообще не это сделал? У него какая то личная обида на Челси, или на болельщиков? Или он всегда так делает?
cevin cigan
cevin cigan
вчера в 14:02
Ему не дискву нужно,а хорошего психиатра! "Уберите психического!"
Owl Fake
Owl Fake
вчера в 13:56
Но, если негр получит 4 матча дисквы, будет ли это считаться расизмом?
Придётся ли FA извиняться за это?
Faustello
Faustello
вчера в 13:55
На мой взгляд со стороны европейцев это дискриминация среднего пальца!
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