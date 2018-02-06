Дини грозит до 4-х матчей бана за демонстрацию средних пальцев

Нападающему «Уотфорда» Трою Дини грозит четыре матча дисквалификации за показ средних пальцев после забитого гола во вчерашнем матче с «Челси» (4:1).

Если арбитр встречи отразил этот эпизод в своем отчете, то форвард получит двухматчевый бан, а если нет, то FA предъявит игроку обвинение в оскорбительном жесте, которое, скорее всего, добавит для игрока еще 2 матча, что в общей сложности выльется в 4 игры простоя.

Отметим, что для Дини это будет уже третье подобное наказание за сезон. В октябре он получил три матча отсидки, когда в игре против «Сток Сити» схватил игрока соперников Джо Аллена за лицо, а в декабре Дини был дисквалифицирован еще на 4 поединка за прямое удаление после грубой игры в матче с «Хаддерсфилдом».