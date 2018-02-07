Эмери: «ПСЖ с уважением относится к Кубку Франции и „Сошо“»

Наставник «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери прокомментировал победу над «Сошо» в 1/8 финала Кубка Франции, а также опроверг слова капитана хозяев Флориана Тардье, заявившего, что ПСЖ не относится к «Сошо» с должным уважением:

«Наша цель на игру состояла в том, чтобы выйти в следующий раунд без травм и получить информацию на будущее.

Мы с уважением относимся к Кубку Франции и нашему оппоненту, который уже выигрывал этот турнир и недавно выбил из него клубы Лиги 1. Я знал, что „Сошо“ атакующая команда. Они сравняли счёт и заслужили уважение, но во втором тайме у них было меньше шансов».