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Эмери: «ПСЖ с уважением относится к Кубку Франции и „Сошо“»

сегодня, 05:21
СошоЛоготип футбольный клуб Сошо (Монбельяр)1 : 4Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Наставник «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери прокомментировал победу над «Сошо» в 1/8 финала Кубка Франции, а также опроверг слова капитана хозяев Флориана Тардье, заявившего, что ПСЖ не относится к «Сошо» с должным уважением:

«Наша цель на игру состояла в том, чтобы выйти в следующий раунд без травм и получить информацию на будущее.

Мы с уважением относимся к Кубку Франции и нашему оппоненту, который уже выигрывал этот турнир и недавно выбил из него клубы Лиги 1. Я знал, что „Сошо“ атакующая команда. Они сравняли счёт и заслужили уважение, но во втором тайме у них было меньше шансов».

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Все комментарии
Kerri
Kerri
сегодня в 07:40
Это ПСЖ. В таких играх осечек не дает.
drug01
drug01
сегодня в 06:35
Все ждали осечки ПСЖ !!!!!!
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