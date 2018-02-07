Промес: «Если Джикия уйдёт в другой клуб, мы с ним снова можем подраться»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал о своих взаимоотношениях с одноклубником Георгием Джикией. Напомним, что в 2016 году между игроками состоялась стычка, но на тот момент Джикия еще был футболистом «Амкара».

«Я дрался за „Спартак“, Джикия – за свой клуб. Когда он пришел к нам, то все говорили мне: „Этот тот самый игрок, с которым ты...“ Но у меня с ним нет никаких проблем. Джикия – фантастический парень. Хотя если он уйдет в другой клуб, то мы можем снова подраться.

Джикия сказал, что я хотел поцеловаться? Ха-ха! Тогда можете считать, что теперь мы много целуемся. Сейчас он мой друг».