  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Кубок
  • Испания. Кубок
  • Германия. Кубок
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Кубок Либертадорес
  • Португалия. Кубок
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Франция. Кубок
  • Юношеская Лига УЕФА
Англия. Кубок 2017/2018, 4-й раунд, переигровка1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм -:- Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт КаунтиФонбет1.081019
Германия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбургФонбет1.73.75
Испания. Кубок 2017/2018, 1/2 финала1X2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганесФонбет1.54.256.6
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Амкар (Пермь)Амкар---
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда---
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Спарта (Прага)Спарта---
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, Квалификационный плей-офф1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Краснодар (до 19)Краснодар (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Реал М (до 19) (Мадрид)Реал М (до 19)---

Промес: «Если Джикия уйдёт в другой клуб, мы с ним снова можем подраться»

сегодня, 09:33

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал о своих взаимоотношениях с одноклубником Георгием Джикией. Напомним, что в 2016 году между игроками состоялась стычка, но на тот момент Джикия еще был футболистом «Амкара».

«Я дрался за „Спартак“, Джикия – за свой клуб. Когда он пришел к нам, то все говорили мне: „Этот тот самый игрок, с которым ты...“ Но у меня с ним нет никаких проблем. Джикия – фантастический парень. Хотя если он уйдет в другой клуб, то мы можем снова подраться.

Джикия сказал, что я хотел поцеловаться? Ха-ха! Тогда можете считать, что теперь мы много целуемся. Сейчас он мой друг».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Вернблум: «Завершить московский этап карьеры после нынешнего сезона - это хорошая идея»
Сегодня, 11:02 22
Попов: «Промес обязательно сделает следующий шаг, но тут нельзя спешить»
Вчера, 01:00 10
Попов: «„Трабзонспор“ предлагал лучшие условия, но я остался в „Спартаке“»
Вчера, 00:23 7
В РФПЛ хотят ввести лимит на легионеров по системе «6+2»
05 февраля 11
Форвард донецкого «Шахтера» прибыл в расположение «Анжи»
04 февраля 29
Потеря бойца. Вернблум уходит из ЦСКА
04 февраляСтанислав Горин в блоге ПЕРСОНАльная опека100
Обсудить
Все комментарии
RussianHorse
RussianHorse ответил Sem25
сегодня в 13:05
Sem25:
ЛЮБОЙ местный боевой хомячок, оскорбляющий мою страну(при этом уверяет, что он россиянин), для меня адекватным человеком НЕ ЯВЛЯЕТСЯ. Не волнуйся, нас правильно в школе учили. Уточню, я говорю не о конструктивной критике, а именно о грязных оскорблениях. Не стесняюсь того, что один раз отправил копии написанного такими "россиянами" в Роскомнадзор. Не сделал бы этого, но местный модератор, вместо того, чтобы удалить коммент "россиянина со словом "рашка", отправил меня в бан. Такие дела, приятель.
Ты отправил за слово «рашка» паклю в роскомнадзор?
Небось дед твой за анекдоты про Сталины доносил, а ты вот в интернете. Какой позор, конечно.
P/S. И какой ответ последовал из Роскомнадзора?
RussianHorse
RussianHorse ответил makkie
сегодня в 13:01
makkie:
Идиотский заголовок! Сразу видно, для чего составлен - сейчас набегут латентные.
    eaguar
    eaguar
    сегодня в 12:58
    И подерутся , на то они и мужиками родились .
    Великолепный
    Великолепный ответил Крейсер
    сегодня в 12:57
    Крейсер:
    Мечтаешь, чтобы он ушёл? Дни считаешь? Боишься? Правильно делаешь. Бойся.
    Я переживаю лишь о том, что бы не подрались!
    А то потом Промесу уже точно никуда не перейти.
    Придется прозябать и дальше в тарасовке.
    Смекаешь?
    Sem25
    Sem25 ответил clop
    сегодня в 12:53
    clop:
    Так по умолчанию любой человек - это человек. Чтобы утверждать обратное, нужны доказательства, а не подозрения. Как в суде. Меня в свое время учили в школе, что есть такая штука, как презумпция невиновности. Может быть, тебе не повезло со школьным преподавателем?
    ЛЮБОЙ местный боевой хомячок, оскорбляющий мою страну(при этом уверяет, что он россиянин), для меня адекватным человеком НЕ ЯВЛЯЕТСЯ.
    Не волнуйся, нас правильно в школе учили.
    Уточню, я говорю не о конструктивной критике, а именно о грязных оскорблениях.
    Не стесняюсь того, что один раз отправил копии написанного такими "россиянами" в Роскомнадзор. Не сделал бы этого, но местный модератор, вместо того, чтобы удалить коммент "россиянина со словом "рашка", отправил меня в бан.
    Такие дела, приятель.
    clop
    clop ответил Sem25
    сегодня в 12:45
    Sem25:
    Приятель, а я всех людей люблю...если они люди.
    Так по умолчанию любой человек - это человек. Чтобы утверждать обратное, нужны доказательства, а не подозрения. Как в суде. Меня в свое время учили в школе, что есть такая штука, как презумпция невиновности. Может быть, тебе не повезло со школьным преподавателем?
    Nikola45
    Nikola45 ответил Footbolista
    сегодня в 12:42
    Footbolista:
    Соккер решил прикормить троллей...эта "новость" явно не про футбол...
    Не подскажите о чем эта статейка, ))
    Nikola45
    Nikola45 ответил clop
    сегодня в 12:40
    clop:
    Милые бранятся - только тешатся :))
    Пять )))
    Sem25
    Sem25 ответил clop
    сегодня в 12:31
    clop:
    Ты уж чересчур подозрительный какой-то. В каждом втором видишь пропагандистов и шпионов. Так нельзя. Так ты себе сделаешь дофига врагов. Не найдешь, а именно сделаешь своими подозрениями. Начни относиться к людям добрее - и они к тебе потянутся.
    Приятель, а я всех людей люблю...если они люди.
    clop
    clop ответил Sem25
    сегодня в 12:30
    Sem25:
    Здесь есть пользователь у которого несколько десятков аккаунтов. Для чего ему это? Образы разные, самый яркий - "многоножечница". Один "Питерец" называет ВВП так, как это делает Ковтун на нашем ЦТ. Это Ковтун, приезжающий из Киева на соккере таких выражений набрался, или наоборот? Тут пропаганды немерено. Кто-то явно пишет, а кто-то более изощренно. Тут все от умственных способностей зависит.
    Ты уж чересчур подозрительный какой-то. В каждом втором видишь пропагандистов и шпионов. Так нельзя. Так ты себе сделаешь дофига врагов. Не найдешь, а именно сделаешь своими подозрениями. Начни относиться к людям добрее - и они к тебе потянутся.
    Крейсер
    Крейсер ответил Великолепный
    сегодня в 12:28
    Великолепный:
    Если у Промеса кишка не тонка и он уйдет в АПЛ, то точно не подерутся!))
    Мечтаешь, чтобы он ушёл?
    Дни считаешь?
    Боишься?
    Правильно делаешь. Бойся.
    Байкал-38
    Байкал-38 ответил Тага Дага
    сегодня в 12:24
    Тага Дага:
    Не нужно придираться к словам. ..это типа Я ТЕБЯ УБЬЮ..не значит что он его убивает. ...это условно говорят..будьте разумительно народ.
    А ты в курсе, что фраза "Я ТЕБЯ УБЬЮ" квалифицируется как угроза убийством? ст. 119 УК РФ Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью! Думай о чём пишешь.
    Есть как понятие действия, а тут именно он сказал "теперь мы много целуемся".
    И если на то пошло не надо говорить им такое, а практика показывает их жизнь ничему не учит. Я думаю и принципе уже слушал высказывание от спартаковских болельщиков, что ума у этих высказываний ноль, только позорят команду!
    Sem25
    Sem25 ответил Scuderia Ferrari
    сегодня в 12:20
    Scuderia Ferrari:
    Сэм, там новость, что Вернблум уходит из ЦСКА, беги казанского и ко поддерживать. Ведь они не "пропаганда"?
    Я за его "творчеством" не слежу. Как и альянсы здесь ни с кем не образую.
    clop
    clop ответил cska.78
    сегодня в 12:20
    cska.78:
    Не любит Джикия шоколадных!
    Милые бранятся - только тешатся :))
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил Sem25
    сегодня в 12:11
    Сэм, там новость, что Вернблум уходит из ЦСКА, беги казанского и ко поддерживать. Ведь они не "пропаганда"?
    Великолепный
    Великолепный
    сегодня в 12:08
    Если у Промеса кишка не тонка и он уйдет в АПЛ, то точно не подерутся!))
    Галустян
    Галустян
    сегодня в 12:06
    Настоящий расист , драчливый.
    311
    311
    сегодня в 12:02
    Дело Де зеува живет и крепнет! Тьфу!)
    Некит_Зенит
    Некит_Зенит
    сегодня в 11:59
    Джикия говорят травмирован? Дык может антоша ему и нарезал?!))
    Sem25
    Sem25
    сегодня в 11:58
      Рожден в СССР
      Рожден в СССР
      сегодня в 11:46
      только и целуетесь, а играть когда будете голубки?
      Sem25
      Sem25 ответил za logiku
      сегодня в 11:43
      za logiku:
      я не удивляюсь особо, я капец как обеспокоен за потомков наших, за нацию... ну вот до чего надо ненавидеть чтото, если везде и всюду, при любой возможности говорить о недостатках предмета своей ненависти! это же какая низость в людях, которые пытаются самоутвердиться за счёт недостатков других... и таких тут целая армия...
        ПерекатиПоле
        ПерекатиПоле
        сегодня в 11:42
        Проигрывать товарняки китайцам - это хорошо.
        Сливать в Европе 7:0 - это хорошо.
        Игроки команды называют друг-друга пупсами и целуются - это хорошо.
        ....
        Болелы спартачей пробили очередное дно лицемерия.
        Sem25
        Sem25 ответил za logiku
        сегодня в 11:41
        Здесь есть пользователь у которого несколько десятков аккаунтов. Для чего ему это? Образы разные, самый яркий - "многоножечница".
        Один "Питерец" называет ВВП так, как это делает Ковтун на нашем ЦТ. Это Ковтун, приезжающий из Киева на соккере таких выражений набрался, или наоборот?
        Тут пропаганды немерено. Кто-то явно пишет, а кто-то более изощренно. Тут все от умственных способностей зависит.
        sir_Alex
        sir_Alex ответил za logiku
        сегодня в 11:22
        za logiku:
        я не удивляюсь особо, я капец как обеспокоен за потомков наших, за нацию... ну вот до чего надо ненавидеть чтото, если везде и всюду, при любой возможности говорить о недостатках предмета своей ненависти! это же какая низость в людях, которые пытаются самоутвердиться за счёт недостатков других... и таких тут целая армия...
        Согласен. Это – уровень воспитания последних лет. Всеобщая разнузданность, поклонение потребительству и т.п. Отсюда и такие комментарии. А ненависть, как и любовь – слишком сильное чувство, чтобы им разбрасываться налево и направо.
        Сергеевич вернулся 1
        Сергеевич вернулся 1 ответил Sueverny
        сегодня в 11:20
        Sueverny:
        Я еще только этим не занимался. Что то возможно и противоречило УК, но если Вы так просите то и потроллю.
        Получится, нет?). Боюсь опять в дебри унесёт..). Ну признайтесь....? Так хочется трольнуть..Да? Ни в чём себе не отказывайте, зачем такие мучения..).
        Sem25
        Sem25 ответил za logiku
        сегодня в 11:20
        za logiku:
        я не удивляюсь особо, я капец как обеспокоен за потомков наших, за нацию... ну вот до чего надо ненавидеть чтото, если везде и всюду, при любой возможности говорить о недостатках предмета своей ненависти! это же какая низость в людях, которые пытаются самоутвердиться за счёт недостатков других... и таких тут целая армия...
        Как раз работой над деградацией "потомков наших", половина этой "армии" здесь целенаправленно и занимается. Они совсем ни те, за кого себя выдают.
        za logiku
        za logiku ответил sir_Alex
        сегодня в 11:17
        sir_Alex:
        «Спартак» – самый популярный клуб этой страны, так что, ничего удивительного!
        я не удивляюсь особо, я капец как обеспокоен за потомков наших, за нацию...
        ну вот до чего надо ненавидеть чтото, если везде и всюду, при любой возможности говорить о недостатках предмета своей ненависти!
        это же какая низость в людях, которые пытаются самоутвердиться за счёт недостатков других... и таких тут целая армия...
        Faustello
        Faustello ответил Тага Дага
        сегодня в 11:16
        Тага Дага:
        Не нужно придираться к словам. ..это типа Я ТЕБЯ УБЬЮ..не значит что он его убивает. ...это условно говорят..будьте разумительно народ.
        Зацелует до смерти? )))
        Тага Дага
        Тага Дага
        сегодня в 11:15
        Не нужно придираться к словам. ..это типа Я ТЕБЯ УБЬЮ..не значит что он его убивает. ...это условно говорят..будьте разумительно народ.
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100