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Суворов: «РФПЛ заинтересован в появлении не только пивных спонсоров»

вчера, 15:02

Коммерческий директор РФПЛ Павел Суворов рассчитывает, что после чемпионата мира 2018 на законодательном уровне будут утверждены отношения с пивными брендами по продаже напитка на стадионах.

«Лига заинтересована в появлении не только пивных спонсоров. Для того чтобы пиво стало полноценным спонсором, в футболе необходимы изменения в законодательстве, позволяющие продавать пиво на стадионах. И это не только дополнительные деньги в бюджет клубов и лиги, это еще и футбольные традиции. Мы за цивилизованное и ответственное потребление пива на стадионах, надеемся, что опыт чемпионата мира 2018 в России, во время которого, как известно, на стадионах будет разрешена продажа пива, будет признан положительным, а законодатели прислушаются к нам.

Ведутся ли переговоры с другими компаниями? Да, возможно, сформируем очередное конкурсное предложение для рынка в определенных спонсорских категориях».

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Все комментарии
bsww
bsww ответил Kyon
вчера в 19:41
Kyon:
Вряд ли возможно так быстро прыгнуть от средств для потенции до гигантских корпораций. Тут нужно переходное звено и грамотная работа. Пока что в планах только пивчанский, в грамотный пиар верится с трудом...
Ну почему, если всего один рекламный ролик этих компаний за матч и то бесплатно, то могут и дать добро руководство этих компаний
denmig
denmig
вчера в 19:03
Конечно не только! - К пиву кириешки и рыбка нужны! Их и ищут!
Kyon
Kyon ответил Dominators
вчера в 18:13
Dominators:
Ну так и вы должны предлагать спонсировать не Пятерочке и Магниту , а Сони , Самсунгу или Фольсквагену .
Вряд ли возможно так быстро прыгнуть от средств для потенции до гигантских корпораций. Тут нужно переходное звено и грамотная работа. Пока что в планах только пивчанский, в грамотный пиар верится с трудом...
Алексей Буренин
Алексей Буренин
вчера в 16:57
Пусть еще и лекеро-водочных спонсоров ищат)))))
EAGuar As
EAGuar As
вчера в 16:32
А не Х было виноградники рубить .
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:03
При минусовых температурах следует рекламировать русскую водку.
13 RUS
13 RUS
вчера в 15:47
Пиво куда не шло,только в нашем чемпе писюны рекламируют
Dominators
Dominators
вчера в 15:38
Ну так и вы должны предлагать спонсировать не Пятерочке и Магниту , а Сони , Самсунгу или Фольсквагену .
руна
руна
вчера в 15:14
конечно не только пивных!!!еще таблетки для поднятия пи пи ски)))
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