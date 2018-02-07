Суворов: «РФПЛ заинтересован в появлении не только пивных спонсоров»

Коммерческий директор РФПЛ Павел Суворов рассчитывает, что после чемпионата мира 2018 на законодательном уровне будут утверждены отношения с пивными брендами по продаже напитка на стадионах.

«Лига заинтересована в появлении не только пивных спонсоров. Для того чтобы пиво стало полноценным спонсором, в футболе необходимы изменения в законодательстве, позволяющие продавать пиво на стадионах. И это не только дополнительные деньги в бюджет клубов и лиги, это еще и футбольные традиции. Мы за цивилизованное и ответственное потребление пива на стадионах, надеемся, что опыт чемпионата мира 2018 в России, во время которого, как известно, на стадионах будет разрешена продажа пива, будет признан положительным, а законодатели прислушаются к нам.

Ведутся ли переговоры с другими компаниями? Да, возможно, сформируем очередное конкурсное предложение для рынка в определенных спонсорских категориях».