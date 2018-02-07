Путин встретится в Сочи с главой ФИФА

Президент РФ Владимир Путин анонсировал встречу с главой ФИФА Джанни Инфантино.
«У нас будет мероприятие скоро в Сочи, мы встречаемся с президентом ФИФА, некоторые старты обозначить этапов подготовки к чемпионату мира по футболу», - сказал Путин на встрече с воспитанниками детского футбольного клуба «Тотем».
«Поскольку вы тоже чемпионы мира, я вас приглашаю туда, чтобы вы пообщались в том числе и с господином Инфантино, думаю, ему будет интересно посмотреть на наших чемпионов мира в своей категории», - добавил Путин.
В конце 2016 года «Тотем» выиграл чемпионат мира по футболу среди детских домов и школ-интернатов.
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К сожалению они нынче в дефиците. Можно предложить в качестве альтернативы лизнуть зад заместителя помощника начальника отдела Газпрома. Но тут тебе придется доплатить немного, один донос - слишком мало.
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