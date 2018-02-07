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Путин встретится в Сочи с главой ФИФА

вчера, 22:11

Президент РФ Владимир Путин анонсировал встречу с главой ФИФА Джанни Инфантино

«У нас будет мероприятие скоро в Сочи, мы встречаемся с президентом ФИФА, некоторые старты обозначить этапов подготовки к чемпионату мира по футболу», - сказал Путин на встрече с воспитанниками детского футбольного клуба «Тотем».

«Поскольку вы тоже чемпионы мира, я вас приглашаю туда, чтобы вы пообщались в том числе и с господином Инфантино, думаю, ему будет интересно посмотреть на наших чемпионов мира в своей категории», - добавил Путин.

В конце 2016 года «Тотем» выиграл чемпионат мира по футболу среди детских домов и школ-интернатов.

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Все комментарии
311
311
вчера в 23:24
Предлагаю властям Украины бойкотировать ФИФА!)
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил Октябрь 1917
вчера в 23:11
Октябрь 1917:
Соккер, человек поливает грязью Президента Российской Федерации. Если ты этого не заметил, то обрати внимание на первого абонента.
Может абонемента?
Ik4404
Ik4404 ответил Октябрь 1917
вчера в 22:56
Октябрь 1917:
Соккер, человек поливает грязью Президента Российской Федерации. Если ты этого не заметил, то обрати внимание на первого абонента.
ты в ФСБ пожалуйся
Супервайзер
Супервайзер ответил Октябрь 1917
вчера в 22:55
Октябрь 1917:
Соккер, человек поливает грязью Президента Российской Федерации. Если ты этого не заметил, то обрати внимание на первого абонента.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    вчера в 22:50
    Соккер, человек поливает грязью Президента Российской Федерации.
    Если ты этого не заметил, то обрати внимание на первого абонента.
    Ik4404
    Ik4404
    вчера в 22:21
    Решали грязные дела.
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