Путин встретится в Сочи с главой ФИФА

Президент РФ Владимир Путин анонсировал встречу с главой ФИФА Джанни Инфантино.

«У нас будет мероприятие скоро в Сочи, мы встречаемся с президентом ФИФА, некоторые старты обозначить этапов подготовки к чемпионату мира по футболу», - сказал Путин на встрече с воспитанниками детского футбольного клуба «Тотем».

«Поскольку вы тоже чемпионы мира, я вас приглашаю туда, чтобы вы пообщались в том числе и с господином Инфантино, думаю, ему будет интересно посмотреть на наших чемпионов мира в своей категории», - добавил Путин.

В конце 2016 года «Тотем» выиграл чемпионат мира по футболу среди детских домов и школ-интернатов.