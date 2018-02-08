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«Тоттенхэм» со второй попытки обыграл «Ньюпорт Каунти»

сегодня, 00:38
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт КаунтиМатч завершен

В переигровке матча 1/16 финала Кубка Англии «Тоттенхэм» осилил скромный «Ньюпорт Каунти». Напомним, первый поединок между командами завершился ничьей.

Лондон, стадион «Уэмбли»

«Тоттенхэм» – «Ньюпорт Каунти» – 2:0 (2:0)
Голы: Дэн 26 (автогол), Ламела 34

«Тоттенхэм»: Ворм, Орье, Роуз (Уокер-Питерс 86), Алдервейрелд, Фойт, Уинкс, Сиссоко, Ваньяма (Алли 78), Ламела, Льоренте, Сон (Эриксен 61).
Главный тренер: Маурисио Почеттино.

«Ньюпорт Каунти»: Джо, Дэн, Уайт (О'Брайен 77), Деметриу, Скотт, Бен (Мэтью 59), Пайл (МакКулски 67), Джосс, Робби, Патрик, Ноубл.
Главный тренер: Джон Майкл Флинн.

Предупреждения: Ваньяма 8.

Судья: Стюарт Атвелл.

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Все комментарии
alexov222
alexov222
сегодня в 01:08
Ньюпорт уже после 30-й минуты устал играть без мяча,недобегали,упускали игроков,а когда вышел Эриксен,казалось они вообще перестали понимать что делать на поле..следущий Рочдэйл,там говорят вообще поля нет,они тоже обещают ТТХ "теплый прием"
cska-78
cska-78
сегодня в 00:40
Тоттенхэм с победой!
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