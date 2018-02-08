«Тоттенхэм» со второй попытки обыграл «Ньюпорт Каунти»

В переигровке матча 1/16 финала Кубка Англии «Тоттенхэм» осилил скромный «Ньюпорт Каунти». Напомним, первый поединок между командами завершился ничьей.
Лондон, стадион «Уэмбли»
«Тоттенхэм» – «Ньюпорт Каунти» – 2:0 (2:0)
Голы: Дэн 26 (автогол), Ламела 34
«Тоттенхэм»: Ворм, Орье, Роуз (Уокер-Питерс 86), Алдервейрелд, Фойт, Уинкс, Сиссоко, Ваньяма (Алли 78), Ламела, Льоренте, Сон (Эриксен 61).
Главный тренер: Маурисио Почеттино.
«Ньюпорт Каунти»: Джо, Дэн, Уайт (О'Брайен 77), Деметриу, Скотт, Бен (Мэтью 59), Пайл (МакКулски 67), Джосс, Робби, Патрик, Ноубл.
Главный тренер: Джон Майкл Флинн.
Предупреждения: Ваньяма 8.
Судья: Стюарт Атвелл.