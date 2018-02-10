Феррейра: «В сборной Португалии есть футболисты, способные заменить Роналду»

Экс-защитник сборной Португалии Паулу Феррейра считает, что в его бывшей национальной команде есть кому заменить Криштиану Роналду.

«На Евро нам выпала хорошая группа (команды Венгрии, Исландии и Австрии), а ровная группа - это уже залог успеха на таких турнирах. В отличие от 2004 года (португальцы уступили грекам в финале домашнего Евро) в 2016 году сборной Португалии способствовала удача. Она необходима на таких турнирах, но, конечно, на одной удаче далеко не уедешь. Сборная много работала, и ей удалось добиться успеха.

В сборной Португалии есть несколько лидеров, как и в любой другой сборной, и Криштиану, конечно, является одним из них - он всегда нацелен на победу, хочет побеждать всегда и везде. Он очень хотел выиграть турнир сборных, так как понимал, что для него, возможно, чемпионат Европы был одной из последних возможностей добиться успеха в составе португальцев. Но у Португалии есть и другие футболисты, которые тоже являются лидерами сборной, на последнем чемпионате Европы можно выделить тех же Пепе, Нани, Жоао Моутинью. Даже после травмы Криштиану игра команды не ухудшилась, что говорит о том, что есть футболисты, способные заменить Роналду».



Напомним, что на чемпионате мира 2018 сборная Португалии сыграет в одной группе с Испанией, Марокко и Ираном.