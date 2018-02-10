Гол Гризманна на 1-й минуте принес «Атлетико» победу над «Малагой»

В матче 23-го тура чемпионата Испании «Атлетико» одолел «Малагу».
Малага, стадион «Ла Лосареда»
«Малага» – «Атлетико» – 0:1 (0:1)
Гол: Гризманн 1
«Малага»: Роберто, Росалес, Луис Эрнандес, Микел, Рикка (Саму 84), Итурра (Ласен 46), Адриан, Кеко (Ролан 57), Гонсало Кастро, Эн-Несири, Идейе.
Главный тренер: Хосе Гонсалес.
«Атлетико»: Облак, Луис, Врсалько, Люка, Хименес, Сауль, Габи (Партей 70), Витоло (Корреа 53), Коке, Гризманн, Коста (Торрес 77).
Главный тренер: Диего Симеоне.
Предупреждения: Итурра 20, Ньигес 41, Ласен 60, Врсалько, Эн-Несири 78.
Судья: Хосе Санчес.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка
В другом поединке тура «Вильярреал» при домашних трибунах уступил «Алавесу».
Молодцы Атлетико!
Молодцы Атлетико!
Сегодня 17:49 "Малага" - "Атлетико": стартовые составы
любимые 0:1 наверно
Сегодня 17:49 "Малага" - "Атлетико": стартовые составы
любимые 0:1 наверно