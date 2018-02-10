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Гол Гризманна на 1-й минуте принес «Атлетико» победу над «Малагой»

вчера, 20:07
МалагаЛоготип футбольный клуб Малага0 : 1Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

В матче 23-го тура чемпионата Испании «Атлетико» одолел «Малагу».

Малага, стадион «Ла Лосареда»

«Малага» – «Атлетико» – 0:1 (0:1)
Гол: Гризманн 1

«Малага»: Роберто, Росалес, Луис Эрнандес, Микел, Рикка (Саму 84), Итурра (Ласен 46), Адриан, Кеко (Ролан 57), Гонсало Кастро, Эн-Несири, Идейе.
Главный тренер: Хосе Гонсалес.

«Атлетико»: Облак, Луис, Врсалько, Люка, Хименес, Сауль, Габи (Партей 70), Витоло (Корреа 53), Коке, Гризманн, Коста (Торрес 77). 
Главный тренер: Диего Симеоне.

Предупреждения: Итурра 20, Ньигес 41, Ласен 60, Врсалько, Эн-Несири 78.

Судья: Хосе Санчес.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка

В другом поединке тура «Вильярреал» при домашних трибунах уступил «Алавесу».

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Все комментарии
la-respect0
la-respect0 ответил Pancher_95
сегодня в 00:19
Pancher_95:
Можно уверенно ставить на один забитый мяч Атлетико
С кофом 1.1?Сильно,однако)
ATG
ATG
вчера в 23:44
Атлеты не отстают сабаки)) Но у нас график лёгкий впереди никого серьёзного
Pancher_95
Pancher_95
вчера в 22:37
Можно уверенно ставить на один забитый мяч Атлетико
NOVA
NOVA
вчера в 22:25
вперед катлеты!!! может и догоните барсу!! хотя, если бы не помощь судей у барсы, уже бы догнали!! Мадрид, есть Мадрид, хоть и не Реал!!!
mavrid05
mavrid05
вчера в 22:06
Атлетико уверено на 2-м идёт
Алексей Буренин
Алексей Буренин
вчера в 21:55
Атлетико выиграл с любимым счетом
milan-f
milan-f ответил Tott_Hot
вчера в 21:41
Tott_Hot:
пришлите кто нибудь ключ к старому сайту пожалуйста
https://www.soccer.ru/?new_design=0
Tott_Hot
Tott_Hot
вчера в 21:30
пришлите кто нибудь ключ к старому сайту пожалуйста
EAGuar As
EAGuar As
вчера в 21:26
С победой .
Apsny
Apsny
вчера в 21:22
Ну как же без их любимого счета).
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
вчера в 21:07
Совет для чайников: как за минуту выиграть матч))))
MIKITA463295
MIKITA463295
вчера в 21:04
С победой,жаль не видел матч...
112910415
112910415
вчера в 20:56
вот он, второй призёр!
VIPded
VIPded
вчера в 20:53
Экономно, На классе...)))
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:38
Минутку напряглись и все решили.
mntr13
mntr13
вчера в 20:31
С победой
Одно слово румын
Одно слово румын
вчера в 20:26
А так надо было второй для конкурса прогнозов
Атлетико Мадрид
Атлетико Мадрид
вчера в 20:11
Есть три очка!
Молодцы Атлетико!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:08
атлеты как всегда)) на них бабки можно поднимать))

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