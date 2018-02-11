Гаджиев: «На сборах „Амкара“ командой руководят Каряка и Евсеев»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев сообщил, что на сборе в Турции командой руководят его помощники Андрей Каряка и Вадим Евсеев.

«Думаю, игру с „Будучностью“ команда провела получше, чем матч с „Динамо“, но учитывая, что к этим играм футболистов готовил Каряка, он и прибавил. Он подготовку вел, тренировал, настраивал, хотя я ему помогал. Следующий цикл, до 19-го, за Евсеевым, он будет готовить команду и проводить матчи. Обсуждение, конечно, совместное.

Буду ли я главным в чемпионате? Я же никуда не ухожу, остаюсь в команде. Просто они, тренеры, должны же готовить команды, им надо набираться опыта: одно дело, когда ты участвуешь как помощник, а другое - самому принимать решения. Но здесь без особых рисков, потому что мы вместе уже три года, они всегда получали задания на отдельные тренировки, справлялись с ними».

В воскресенье «Амкар» в товарищеском матче обыграл черногорскую «Будучность» со счетом 3:0. В этой и предыдущей игре с московским «Динамо» (1:2) пермской командой руководил Каряка. К следующей встрече против армянского «Алашкерта» (15 февраля) футболистов будет готовить Евсеев. Сбор «Амкара» завершится 20 февраля.