Дибала не сыграет с «Тоттенхэмом»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала не сможет помочь своей команде в предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом». Футболист продолжает восстановление после травмы подколенного сухожилия.
|Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала
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|Црвена Звезда
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|ЦСКА
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|Лига чемпионов 2017/2018, 1/8 финала
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|22:45
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|Базель
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|Манчестер Сити
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|Ювентус
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|Тоттенхэм
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Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала не сможет помочь своей команде в предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом». Футболист продолжает восстановление после травмы подколенного сухожилия.