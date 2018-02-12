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Дибала не сыграет с «Тоттенхэмом»

вчера, 22:45
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм22:45 Не начался

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала не сможет помочь своей команде в предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом». Футболист продолжает восстановление после травмы подколенного сухожилия.

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Все комментарии
Pancher_95
Pancher_95 ответил Манола со скидкой
сегодня в 00:30
Ювентус деклассирует твой курятник. Скринь
RussianHorse
RussianHorse
сегодня в 00:18
Лучше бы ты мне что-то с аккаунта аграрной державы написал, я бы больше зарофлил, а так твой «троллинг» только вот на таких не подготовленных, как ювебест действует, у нас даже филл круче троллит, так что выдыхай)0
—-
Линекер
Линекер ответил RussianHorse
вчера в 23:23
RussianHorse:
xD "Одомашненный" сериалом Итальяшка вылез из зоны комфорта( веток сериала) - сразу получил от Рональдиньо xDDD
униженая великим Спартаком кобылка..... хромоножка.....
RussianHorse
RussianHorse
вчера в 23:09
xD "Одомашненный" сериалом Итальяшка вылез из зоны комфорта( веток сериала) - сразу получил от Рональдиньо xDDD
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
вчера в 23:08
Удачи юве
сашка краснодарская
сашка краснодарская ответил Манола со скидкой
вчера в 23:01
Манола со скидкой:
BESTjuventus10 ты мою куночку нюхать не достоен.... не для таких......
    Манола со скидкой
    Манола со скидкой
    вчера в 22:58
      Манола со скидкой
      Манола со скидкой ответил BESTjuventus10
      вчера в 22:57
      BESTjuventus10:
      Ахахаха
      в игнор ..... хам .....
      BESTjuventus10
      BESTjuventus10 ответил Манола со скидкой
      вчера в 22:54
      Ахахаха
      Манола со скидкой
      Манола со скидкой
      вчера в 22:48
      конец ювентусу.... лучший клуб лучшей лиги апл будет громить на классе....
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