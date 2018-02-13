Футболка с именем Санчеса - самая продаваемая в Англии

В СМИ появился список самых продаваемых футболок за январь 2018 года. В рейтинг вошли игроки, которые выступают или выступали в английской Премьер-Лиге.
Топ-20 выглядит следующим образом:
1. Алексис Санчес («Манчестер Юнайтед»);
2. Поль Погба («Манчестер Юнайтед»);
3. Харри Кейн («Тоттенхэм»);
4. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
5. Эден Азар («Челси»);
6. Коутиньо («Барселона»);
7. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»);
8. Месут Озил («Арсенал»);
9. Роберто Фирмино («Ливерпуль»);
10. Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»);
11. Александр Ляказетт («Арсенал»);
12. Серхио Агуэро («Манчестер Сити»);
13. Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед»);
14. Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»);
15. Хонг-Мин Сон («Тоттенхэм»);
16. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);
17. Деле Алли («Тоттенхэм»);
18. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»);
19. Генрих Мхитарян («Арсенал»);
20. Кристиан Эриксен («Тоттенхэм»).