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Футболка с именем Санчеса - самая продаваемая в Англии

сегодня, 11:31

В СМИ появился список самых продаваемых футболок за январь 2018 года. В рейтинг вошли игроки, которые выступают или выступали в английской Премьер-Лиге. 

Топ-20 выглядит следующим образом: 
1. Алексис Санчес («Манчестер Юнайтед»);
2. Поль Погба («Манчестер Юнайтед»);
3. Харри Кейн («Тоттенхэм»);
4. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
5. Эден Азар («Челси»);
6. Коутиньо («Барселона»);
7. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»);
8. Месут Озил («Арсенал»);
9. Роберто Фирмино («Ливерпуль»);
10. Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»);
11. Александр Ляказетт («Арсенал»);
12. Серхио Агуэро («Манчестер Сити»);
13. Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед»);
14. Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»);
15. Хонг-Мин Сон («Тоттенхэм»);
16. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);
17. Деле Алли («Тоттенхэм»);
18. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»);
19. Генрих Мхитарян («Арсенал»);
20. Кристиан Эриксен («Тоттенхэм»).

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Все комментарии
kilativ
kilativ ответил Казанский
сегодня в 13:10
Казанский:
Странно,а Зенит утверждал,что львиную часть прибыли получает от продажи футболок Паредеса и Молло))
лишь бы с**нуть что-нибудь, тут написано игроков(нынешних/бывших) АПЛ, или у вас Казань в Лондон перенесли?
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 13:05
Странно,судя по количеству арабов наполнивших туманный Альбион,самой продаваемой должна быть футболка Салаха )
yudin_duda
yudin_duda ответил 4ever Ars
сегодня в 13:00
Нет,посмотри статистику с моментв перехода
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 12:41
Продавать футболки и играть в футбол. это разные вещи.
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 12:22
Папс Неймара задумался)
4ever Ars
4ever Ars ответил yudin_duda
сегодня в 12:13
yudin_duda:
Ничего нового Странно, что мухтарян тут как игрок Арсенала стоит)
То есть Алексис Санчес из «Манчестер Юнайтед» тебя не смущает?
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
сегодня в 12:12
Что за времена пошли)) футболисты превратились в товары. По клубам гуляют и продают футболки как цыгане.
Санчес, Ибрагимович, Пеналду.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 11:57
МЮ - самый популярный и лучший клуб Англии,так что неудивительно что 6 игроков находятся в топ-20
cannongun
cannongun
сегодня в 11:54
у Сити только два игрока?
У - уровень
Казанский
Казанский
сегодня в 11:46
Странно,а Зенит утверждал,что львиную часть прибыли получает от продажи футболок Паредеса и Молло))
Гойло и Каккоев
Гойло и Каккоев
сегодня в 11:39
А на 21 месте футболка с надписью "ЯРусский"
yudin_duda
yudin_duda
сегодня в 11:38
Ничего нового
Странно, что мухтарян тут как игрок Арсенала стоит)
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:38
Англичане непатриотичная нация, Кейн только третий.
grafff
grafff
сегодня в 11:37
А количество?
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
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