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Стали известны имена арбитров на матчи «Зенита», «Спартака» и «Локомотива» в ЛЕ

вчера, 13:57

Французская бригада судей во главе с Бенуа Бастьеном будет судить поединок между «Спартаком» и «Атлетиком». Помогать ему будут судьи на линиях Хишам Закрани и Фредерик Хакетт, дополнительные ассистенты — Бенуа Мийо и Николя Ренвий, четвёртый рефери – Жульен Паселли.

Словенская бригада судей во главе с Дамиром Скоминой будет работать на первой встрече между «Селтиком» и «Зенитом». Помогать Скомине будут арбитры на линии Юре Прапротник и Роберт Вукан, дополнительные помощники Славко Винчич и Матей Юг, четвёртый арбитр – Томаж Кланчник.

Румынская бригада судей во главе с Иштваном Ковачем будет обслуживать встречу между «Ниццей» и «Локомотивом». Помогать Ковачу будут судьи на линиях Василе Флорин Маринеску и Овидиу Артене, дополнительные ассистенты — Мариус Аврам и Хоратию Фесник, четвёртый рефери – Александру Черей.

Ранее сообщалось, что польский арбитр Павел Рачковски назначен на первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Црвеной Звездой» и ЦСКА.

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Все комментарии
gracie
gracie ответил ПерекатиПоле
вчера в 23:17
Безумные мясные не вникают в такие нюансы, их лукойловский взгляд на Мир прост и элементарен.
gracie
gracie ответил mugik1973
вчера в 23:12
Вы можете только строчить о Зените свои великие сис .Тут не надо думать и напрягаться .Маяться своим умом и думать о себе , что делаете что - то важное .Клубу ЦСКА ваши вы..ры не приносят ни чести , ни славы..
gracie
gracie
вчера в 23:01
Спартаку надо бы напрячь ся , чтобы не повторять свои рекорды с Л.А то горазды изображать свою игру и силу только в комментариях своих фанатов.
Niko Ason
Niko Ason
вчера в 21:14
mugik1973
mugik1973 ответил nikolah
вчера в 20:14
Ну ты согласись, фурсенко это хочет. А в реальность воплотить не может.
nikolah
nikolah ответил mugik1973
вчера в 19:49
mugik1973:
То которое дерал Фурсенко. Выиграть лигу европы
хотеть это одно,другое дело воплотить в реальность)
Tommy Lee
Tommy Lee ответил Serg3.12
вчера в 19:23
Serg3.12:
У всех команд маячит перспектива попасть в ЛЧ на будущий сезон. Посмотрим, кто уже сейчас сделает ставку на чемпионат.)
Намёк на Спартак? Которому и не нужны Еврокубки как мы знаем.
SPARTAK_SPARTAK
SPARTAK_SPARTAK ответил NoKerzhNoParty
вчера в 19:06
NoKerzhNoParty:
Фратрия - фанатское объединение и движение болельщиков спортивного общества «Спартак» Фратрия это лишь название общества фанатов спартака если проще говоря Это как Ландскрона у фанатов Зенита Какие там могут быть бизнесмены? Это обычные фанаты
Обычные фанаты и обогащают бизнесменов покупая атрибутику которая шьется фратрией, официально через партнерку ФК Спартак. Фратрия это не обычные фанаты - открою тебе секрет, по мировосприятию они ближе к сектантам, обычные фанаты (болельщики) имеют семьи работу и обычный образ жизни, и просто поддерживают свой любимый футбольный клуб))) И нас обычных по отношению к сектантам 98% на 2%!!!
azures
azures
вчера в 19:06
спартаку какого судью не дай, все равно может 7-0 влететь, кукуяны в европе не практикуют.
Nikola45
Nikola45
вчера в 18:52
О как повезло Спартаку! Бенуа Бастьен судья очень простой! 10 игр Четверых удалил! С любовью играть грубо и руками в своей штрафной это будет не подарок!
mugik1973
mugik1973 ответил nikolah
вчера в 18:49
То которое дерал Фурсенко. Выиграть лигу европы
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил SPARTAK_SPARTAK
вчера в 18:42
SPARTAK_SPARTAK:
Повторяюсь, фратрия это просто бизнесмены, которым плевать на Российский футбол, им деньги рубить главное, сербов доить!!! С десяток тварей не представляют страну в целом, я не состою в фратрии, но болею за Спартак с детства, получал по голове за него, но мнения не поменял, Спартак и Российский футбол в целом для меня главное!!!!
Фратрия - фанатское объединение и движение болельщиков спортивного общества «Спартак»

Фратрия это лишь название общества фанатов спартака если проще говоря
Это как Ландскрона у фанатов Зенита

Какие там могут быть бизнесмены? Это обычные фанаты
nikolah
nikolah ответил mugik1973
вчера в 18:35
mugik1973:
А может Фурсенка занесет чемода. Ему нужно слово держать
какое слово?))
SPARTAK_SPARTAK
SPARTAK_SPARTAK ответил NoKerzhNoParty
вчера в 18:35
NoKerzhNoParty:
Не желаю плохого Спартаку в Европе, но вас удивит, на сколько много ваших поддерживает сербов в матче с ЦСКА Хотите знать? Найдите в вк группу "Фратрия" и почитайте Ни слова о поддержке русского клуба в этом противостоянии
Повторяюсь, фратрия это просто бизнесмены, которым плевать на Российский футбол, им деньги рубить главное, сербов доить!!! С десяток тварей не представляют страну в целом, я не состою в фратрии, но болею за Спартак с детства, получал по голове за него, но мнения не поменял, Спартак и Российский футбол в целом для меня главное!!!!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил SPARTAK_SPARTAK
вчера в 18:35
Все, уймись. Вот тебе плюсик.
Болеть будем за спартак, проиграют, естественно будем глумиться. Выиграют, порадуемся, но все равно будем глумиться)
SPARTAK_SPARTAK
SPARTAK_SPARTAK ответил ПерекатиПоле
вчера в 18:28
ПерекатиПоле:
Болелы Краснодара не так давно видели, как спартачи приехали поддерживать зарубежную команду в Краснодар. А сегодня даже будут в Евросоюзе фанатеть против Российской команды. Мы то тут только, в интернетах строчим. А вот так, что бы реально собраться и поехать поддерживать команду из страны Евросоюза, союзника НАТО, могут только спартачи. Которые твоим комментом пробили очередное дно лицемерия.
В каждом стаде есть ПАРШИВАЯ ОВЦА!!! Как я писал ранее с десяток тварей это не вся страна!!!! Фратрия преследует только свои денежный интерес, и не надо путать с мнением всех АДЕКВАТНЫХ настоящих болельщиков Спартака! У нас паршивые овцы совершили поступок за который стыдно настоящим Спартачам, общался с многими, а у ВАС кто паршивая овца, непосредственно ты???? В Краснодаре болел за быков, сегодня за ЦСКА, в четверг за всех наших, за Россию!!!!
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил SPARTAK_SPARTAK
вчера в 18:27
SPARTAK_SPARTAK:
С десяток бомжей и коней (пони) возомнили себя всем населением страны, ха-ха-ха))) SOCCER.RU стал пристанищем для больных на всю голову бомжей и коней, теперь понятно почему эти люди не работают, врачи запрещают им даже на улицу выходить))) Жалко что администрация сайта поддерживает и не банит клонов людей, которые призывают болеть против России, и это во времена нападения америкосов в виде МОК на весь Российский спорт!!! А где патриотизм за РОДИНУ, за дом в котором родился и живешь???? P.S. К АДЕКВАТНЫМ болельщикам Зенита, ЦСКА, и тем более Локомотива мой коммент не относится, ВСЕМ НАШИМ УДАЧИ И ПОБЕДЫ!!!
Не желаю плохого Спартаку в Европе, но вас удивит, на сколько много ваших поддерживает сербов в матче с ЦСКА
Хотите знать? Найдите в вк группу "Фратрия" и почитайте
Ни слова о поддержке русского клуба в этом противостоянии
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил SPARTAK_SPARTAK
вчера в 18:10
SPARTAK_SPARTAK:
С десяток бомжей и коней (пони) возомнили себя всем населением страны, ха-ха-ха))) SOCCER.RU стал пристанищем для больных на всю голову бомжей и коней, теперь понятно почему эти люди не работают, врачи запрещают им даже на улицу выходить))) Жалко что администрация сайта поддерживает и не банит клонов людей, которые призывают болеть против России, и это во времена нападения америкосов в виде МОК на весь Российский спорт!!! А где патриотизм за РОДИНУ, за дом в котором родился и живешь???? P.S. К АДЕКВАТНЫМ болельщикам Зенита, ЦСКА, и тем более Локомотива мой коммент не относится, ВСЕМ НАШИМ УДАЧИ И ПОБЕДЫ!!!
Болелы Краснодара не так давно видели, как спартачи приехали поддерживать зарубежную команду в Краснодар. А сегодня даже будут в Евросоюзе фанатеть против Российской команды.
Мы то тут только, в интернетах строчим.
А вот так, что бы реально собраться и поехать поддерживать команду из страны Евросоюза, союзника НАТО, могут только спартачи. Которые твоим комментом пробили очередное дно лицемерия.
SPARTAK_SPARTAK
SPARTAK_SPARTAK
вчера в 18:02
С десяток бомжей и коней (пони) возомнили себя всем населением страны, ха-ха-ха))) SOCCER.RU стал пристанищем для больных на всю голову бомжей и коней, теперь понятно почему эти люди не работают, врачи запрещают им даже на улицу выходить))) Жалко что администрация сайта поддерживает и не банит клонов людей, которые призывают болеть против России, и это во времена нападения америкосов в виде МОК на весь Российский спорт!!! А где патриотизм за РОДИНУ, за дом в котором родился и живешь???? P.S. К АДЕКВАТНЫМ болельщикам Зенита, ЦСКА, и тем более Локомотива мой коммент не относится, ВСЕМ НАШИМ УДАЧИ И ПОБЕДЫ!!!
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
вчера в 18:00
Желаю удачи всем нашим командам,сегодня болеем за коней,но болельшики цска и зенита будьте людьми перед решающими поединками давайте вместе держаться в еврокубках,а свою желчь оставьте на потом
ПалкоВводецъ
ПалкоВводецъ
вчера в 18:00
Все наши клубы выиграют, а Спартак как всегда обделается!
NAZAR 007
NAZAR 007
вчера в 17:48
Удачи всем нашим в еврокубках !!! Приветствую ! Поторопись, кто еще не успел )
Меньше 2-х суток до завершенияголосования на звание лучших болельщиков РФПЛ
на соккере сезона 2017 /18. Желающие и..... не желающие, и кто совсем не в курсе
всего происходящего ,могут отметиться ...и оставить предпочтения по ссылочке )
https://www.soccer.ru/blogs/record/1034625
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 17:30
С детства за Атлетик! :)))
Exodus
Exodus ответил cska plus
вчера в 17:26
cska plus:
15 числа вся Россия будет болеть за испанскую братву.
Россия - это не твои соседи по бараку. Россия гораздо больше. Россияне 15-го числа болеют за Спартак, а сегодня за сербских братушек
Kyon
Kyon ответил Александр Северный
вчера в 17:23
Александр Северный:
Странно, но вся страна всенародно желает победы сопернику спартака, дожились пупсики до всенародной ненависти.
Не путай всю страну со сбродом из тырнета, который гнобили и унижали всю жизнь. Странно, что именно соккер стал пристанищем для токсичных бомжей и коней, а они ещё и орут про мясной сайт.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 17:18
Судьи хорошие я смотрел ихнее судейство
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 17:12
Объективного и непредвзятого судейства всем арбитрам! Пусть они отсудят честно и без косяков. А также удачи наших отечественным клубам, и даже Спартаку)
viv
viv ответил cska plus
вчера в 17:10
cska plus:
15 числа вся Россия будет болеть за испанскую братву.
Семинулевые уже в панике.
mugik1973
mugik1973 ответил nikolah
вчера в 16:56
А может Фурсенка занесет чемода. Ему нужно слово держать
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
вчера в 16:52
Вот так, лидерам - именитые арбитры, Скомина и Ковач, а клубу 2-й сотни рейтинга уефа - какой-то малоизвестный Бенуа Бастьен)
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