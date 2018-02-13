Стали известны имена арбитров на матчи «Зенита», «Спартака» и «Локомотива» в ЛЕ

Французская бригада судей во главе с Бенуа Бастьеном будет судить поединок между «Спартаком» и «Атлетиком». Помогать ему будут судьи на линиях Хишам Закрани и Фредерик Хакетт, дополнительные ассистенты — Бенуа Мийо и Николя Ренвий, четвёртый рефери – Жульен Паселли.



Словенская бригада судей во главе с Дамиром Скоминой будет работать на первой встрече между «Селтиком» и «Зенитом». Помогать Скомине будут арбитры на линии Юре Прапротник и Роберт Вукан, дополнительные помощники Славко Винчич и Матей Юг, четвёртый арбитр – Томаж Кланчник.

Румынская бригада судей во главе с Иштваном Ковачем будет обслуживать встречу между «Ниццей» и «Локомотивом». Помогать Ковачу будут судьи на линиях Василе Флорин Маринеску и Овидиу Артене, дополнительные ассистенты — Мариус Аврам и Хоратию Фесник, четвёртый рефери – Александру Черей.



Ранее сообщалось, что польский арбитр Павел Рачковски назначен на первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Црвеной Звездой» и ЦСКА.