Кейн: «Мой гол вернул нас в игру»

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн, отличившийся голом в ворота «Ювентуса», подвёл итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Уже после 9-й минуты встречи «шпоры» уступали туринцам со счётом 0:2, но смогли свести игру к ничейному результату (2:2).

«Мы могли бы опустить руки, уступая 0:2 на выезде на этой стадии Лиги чемпионов, серьёзной стадии, но в итоге продемонстрировали наш командный дух.

Учитывая то, как складывалась эта встреча, это отличный матч для нас. Мы заслуживали вернуться в игру. В сухом остатке у нас есть 2 гостевых гола и ничейный счёт перед игрой на „Уэмбли“. Это отличный результат.

У меня была возможность перед своим голом, я мог и, конечно, должен был забивать, но дождался следующего шанса. Деле Алли сделал отменную передачу, мне оставалось только завершить эпизод. Это был очень важный момент встречи. Этот гол вернул нас в игру».