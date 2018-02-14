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Фанат ЦСКА: «После матча с „Црвеной“ нас полтора часа держали на холоде под снегом»

сегодня, 02:13
Црвена ЗвездаЛоготип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Фанат ЦСКА Дмитрий Бугров посетовал на плохую организацию матча 1/16 финала Лиги Европы против «Црвены Звезды» (0:0), который проходил в Белграде:

«Организация матча не на высшем уровне. Во-первых, в связи с тем, что билеты на матч не приехали в Москву, их реализация осуществлялась в Белграде. Во-вторых, в последний момент, после сегодняшнего совещания, решилось, что продажа будет проводиться не на стадионе, а совершенно в другом месте.

Хорошо, что есть интернет, где благодаря начальнику отдела по работе с болельщиками Ивану Уланову появилась точная информация о билетах. Люди узнавали, где их купить, буквально в последний момент.

После матча нас полтора часа продержали на холоде под снегом с дождём. На секторе не продавалось даже чая! В общем, организация далеко не на высшем уровне».

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Все комментарии
шацк
шацк
сегодня в 12:31
Этого следовало ожидать - в Сербии тоже есть свиньи...
Bolshoy
Bolshoy
сегодня в 12:26
Так называемые "фанаты, перестаньте позорить себя своим поведением. Вообще то на вас на...ть. Не позорьте честь клуба и страны!!!
time out
time out
сегодня в 11:18
Кони чай не пьют, да и шубы в холод им не одевают. Коней приняли, как коней, в чем обиды? Тем более фаерами нагрелись вдоволь.
shur
shur
сегодня в 09:34
...так они привыкшие,закалённые,в любую погоду оголяются на трибунах и думают что это эстетично!!!
Jum13
Jum13 ответил Obdulio Varela
сегодня в 09:34
Obdulio Varela:
Ждали пока фаеры дымиться перестанут
    Obdulio Varela
    Obdulio Varela
    сегодня в 09:29
      FanParovoz
      FanParovoz
      сегодня в 09:25
        FanParovoz
        FanParovoz
        сегодня в 09:23
        И правильно сделали
        Бутсы
        Бутсы ответил NoKerzhNoParty
        сегодня в 09:10
        NoKerzhNoParty:
        Их не тронули бы Сербы не будут трогать русских
        Это тебе сербы из ЦЗ сказали?
        Don trambon
        Don trambon
        сегодня в 09:05
          Юрий Сенатов 1
          Юрий Сенатов 1
          сегодня в 08:57
          Держали потому, что вы не болельщики, а фанаты с безумными глазами и пустыми лицами, на которых отражаются разве что животные инстинкты. Я бы вас еще дольше держал, чтобы вы охладили свои головы...
          колледж
          колледж
          сегодня в 08:22
            Kerri
            Kerri
            сегодня в 08:21
            Посмотрим что в Москве будет.
            Морозовский
            Морозовский
            сегодня в 08:19
            Будет хоть, что вспомнить об этой игре.
            Obdulio Varela
            Obdulio Varela
            сегодня в 08:04
            Ждали пока фаеры дымиться перестанут
            NoKerzhNoParty
            NoKerzhNoParty ответил Бутсы
            сегодня в 07:09
            Бутсы:
            Была опасность что лошадей прихлопнут сразу по выходу.
            Их не тронули бы
            Сербы не будут трогать русских
            AntiherQ1488
            AntiherQ1488 ответил Бутсы
            сегодня в 06:19
            Бутсы:
            Была опасность что лошадей прихлопнут сразу по выходу.
            Точно, пусть радуются, что попоны не содрали, да подковы не повыбивали. А он - жалуется.
            Бутсы
            Бутсы
            сегодня в 06:04
            Была опасность что лошадей прихлопнут сразу по выходу.
            SHMEL
            SHMEL
            сегодня в 05:54
            По моему,когда есть опасность разборок среди болел всегда так,держат долго и упорно после матча....
            ДАША Д
            ДАША Д
            сегодня в 05:21
            Осталось в Москве матч на уровне провести.
            kastites
            kastites
            сегодня в 05:15
            Бедолаги
            Борисыч1
            Борисыч1
            сегодня в 04:53
            Почему нет такого безобразия на концертах, которые проходят на тех же стадионах и собирают поболее народу? Может, дело в репутации футбольных фанатов?
            cska plus
            cska plus
            сегодня в 03:55
              fcspartak
              fcspartak
              сегодня в 02:37
              да и честно смешная новость) у вас там бабай юбилей празднует) вся организация в самолете будет)
              fcspartak
              fcspartak
              сегодня в 02:30
              осталось аннулировать вам обратные билеты) и в москве будет как в белграде)
              Сантус
              Сантус
              сегодня в 02:18
              Ничего,приедут юги в Москву,покажете им как проводить матчи...билеты в Большой не забудь те на кресла положить...))
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