Фанат ЦСКА: «После матча с „Црвеной“ нас полтора часа держали на холоде под снегом»

14 февраля 2018, 02:13
Црвена ЗвездаЛоготип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Фанат ЦСКА Дмитрий Бугров посетовал на плохую организацию матча 1/16 финала Лиги Европы против «Црвены Звезды» (0:0), который проходил в Белграде:

«Организация матча не на высшем уровне. Во-первых, в связи с тем, что билеты на матч не приехали в Москву, их реализация осуществлялась в Белграде. Во-вторых, в последний момент, после сегодняшнего совещания, решилось, что продажа будет проводиться не на стадионе, а совершенно в другом месте.

Хорошо, что есть интернет, где благодаря начальнику отдела по работе с болельщиками Ивану Уланову появилась точная информация о билетах. Люди узнавали, где их купить, буквально в последний момент.

После матча нас полтора часа продержали на холоде под снегом с дождём. На секторе не продавалось даже чая! В общем, организация далеко не на высшем уровне».

Источник: championat.com
Ганчаренко: «Головин — наш основной игрок. Это серьезная потеря»
13 февраля 2018
Ганчаренко: «Есть претензии к группе атаки, много мячей потеряли»
13 февраля 2018
Бистрович: «ЦСКА? Возможно, такое предложение бывает только раз в жизни»
13 февраля 2018
Танцюра: «„Анжи“ учитывал пожелания РФС по трансферам»
13 февраля 2018
Мостовой: «Зинченко? Сейчас и я в „Манчестер Сити“ не затеряюсь»
13 февраля 2018
Вход на матч «СКА-Хабаровск» — «Шинник» будет бесплатным
13 февраля 2018
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответ Бутсы (комментарий удален) (раскрыть)
15 февраля 2018 в 17:27
Я общаюсь с двумя сербами, именно с их слов я и сделал свой вывод
Их слова: сербы не будут трогать русских, за кого бы те не болели
15 февраля 2018 в 06:57
Для сербов русские братья, как и наоборот
Стычки могли быть только между фанатами ЦЗ и Партизана
С конями подраться могли только спартаковские
шацк
14 февраля 2018 в 12:31
Этого следовало ожидать - в Сербии тоже есть свиньи...
Bolshoy
14 февраля 2018 в 12:26, ред.
Так называемые "фанаты, перестаньте позорить себя своим поведением. Вообще то на вас на...ть. Не позорьте честь клуба и страны!!!
time out
14 февраля 2018 в 11:18
Кони чай не пьют, да и шубы в холод им не одевают. Коней приняли, как коней, в чем обиды? Тем более фаерами нагрелись вдоволь.
shur
14 февраля 2018 в 09:34
...так они привыкшие,закалённые,в любую погоду оголяются на трибунах и думают что это эстетично!!!
Obdulio Varela
14 февраля 2018 в 09:29
    колледж
    14 февраля 2018 в 08:22
      Kerri
      14 февраля 2018 в 08:21
      Посмотрим что в Москве будет.
      Obdulio Varela
      14 февраля 2018 в 08:04, ред.
      Ждали пока фаеры дымиться перестанут
      NoKerzhNoParty
      14 февраля 2018 в 07:09
      Их не тронули бы
      Сербы не будут трогать русских
      SHMEL
      14 февраля 2018 в 05:54
      По моему,когда есть опасность разборок среди болел всегда так,держат долго и упорно после матча....
      ДАША Д
      14 февраля 2018 в 05:21
      Осталось в Москве матч на уровне провести.
      Борисыч1
      14 февраля 2018 в 04:53
      Почему нет такого безобразия на концертах, которые проходят на тех же стадионах и собирают поболее народу? Может, дело в репутации футбольных фанатов?
      fcspartak
      14 февраля 2018 в 02:37
      да и честно смешная новость) у вас там бабай юбилей празднует) вся организация в самолете будет)
      fcspartak
      14 февраля 2018 в 02:30
      осталось аннулировать вам обратные билеты) и в москве будет как в белграде)
      Сантус
      14 февраля 2018 в 02:18
      Ничего,приедут юги в Москву,покажете им как проводить матчи...билеты в Большой не забудь те на кресла положить...))
