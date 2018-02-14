Фанат ЦСКА: «После матча с „Црвеной“ нас полтора часа держали на холоде под снегом»

1518563585

14 февраля 2018, 02:13

Фанат ЦСКА Дмитрий Бугров посетовал на плохую организацию матча 1/16 финала Лиги Европы против «Црвены Звезды» (0:0), который проходил в Белграде:

«Организация матча не на высшем уровне. Во-первых, в связи с тем, что билеты на матч не приехали в Москву, их реализация осуществлялась в Белграде. Во-вторых, в последний момент, после сегодняшнего совещания, решилось, что продажа будет проводиться не на стадионе, а совершенно в другом месте.

Хорошо, что есть интернет, где благодаря начальнику отдела по работе с болельщиками Ивану Уланову появилась точная информация о билетах. Люди узнавали, где их купить, буквально в последний момент.

После матча нас полтора часа продержали на холоде под снегом с дождём. На секторе не продавалось даже чая! В общем, организация далеко не на высшем уровне».