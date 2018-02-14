«Бавария» решила выкупить Хамеса Родригеса у «Реала»

«Бавария» решила выкупить у «Реала» права на полузащитника Хамеса Родригеса.

26-летний колумбиец выступает в мюнхенском клубе на правах аренды, рассчитанной до лета 2019 года.

Чтобы выкупить контракт футболиста, «Баварии» придется заплатить 70 млн евро.

В текущем сезоне Хамес провел 16 матчей в Бундеслиге, в которых забил 4 гола и сделал 6 результативных передач.