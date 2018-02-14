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Луис Адриано: «Я пришел в „Спартак“ выигрывать трофеи»

вчера, 21:00

Нападающий «Спартака» Луис Адриано рассказал о мотивах своего перехода под знамена «красно-белых».

«Я пришел в „Спартак“ выигрывать трофеи. Мне нужен был новый вызов, я хотел играть на высоком уровне постоянно, потому что в „Милане“ было по-другому. Мне было важно снова получать регулярную практику, как в „Шахтере“, я очень скучал по игре. Так что я приехал сюда полным желания играть, выкладываться на поле и помогать команде побеждать в турнирах. Так и произошло: мы выиграли Суперкубок и чемпионат России.

Я считаю, мы хорошо выступили в Лиге чемпионов. Наша ошибка в том, что мы дважды сыграли вничью там, где должны были побеждать. Пропускали ответные голы в концовках тех матчей. Нужно было сохранять концентрацию до финального свистка, но, увы, мы пропустили два совсем не обязательных гола [от „Марибора“]. В конечном счете это повлияло на наше выступление».

30-летний бразилец перешел в «Спартак» из «Милана» в январе 2017 года.

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Все комментарии
Egorium
Egorium
сегодня в 00:27
А уйдет с Кубком Ссоли.
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 00:01
Удачи Спартаку! !!!!!
ziborock
ziborock ответил Великолепный
вчера в 23:18
Великолепный:
Ну про историю СССР это вообще ваш провал, В СССР самый титулованный клуб был Динамо Киев - 28 титулов А в России самый титулованный ЦСКА - 20 титулов Так что учи матчасть
Учи матчасть сам! Есть клубы и у каждого есть титулы, у Спартака их 37 и это не считая всякие Copa del sol, Кубки Чемпионов Содружества, Кубки 1 канала и.т.д. Сколько у ЦСКА? Ну а если следовать твоей "нелогичной" логике, то в СНГ Спартак был вне конкуренции, так как только он выигрывал Чемпионаты и Кубки!!!)))
fcspartak
fcspartak ответил Великолепный
вчера в 23:00
Великолепный:
Так что вы как курили нервно в сторонке, что в CCCР, что в России так и курите!)) Динамо Киев Чемпионат СССР Чемпион (13, рекорд): 1961, 1966, 1967, 1968, 1971, 1974, 1975, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1990 Кубок СССР Обладатель (9): 1954, 1964, 1966, 1974, 1978, 1982, 1985, 1987, 1990 Суперкубок СССР Обладатель (3, рекорд): 1981, 1986, 1987 Международные Кубок обладателей кубков УЕФА — Обладатель (2): 1975, 1986 Суперкубок УЕФА Обладатель (1): 1975 В России ЦСКА - Чемпион (6) 2003, 2005, 2006, 2013, 2014, 2016 . Кубок России Обладатель (7): 2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013. Суперкубок России Обладатель (6, рекорд): 2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014. Международные Кубок УЕФА 2005 Слился? Жаль. Хватило тебя на 5 минут. Следующий!))
прекрасно с вики копипастишь) у тебя там одной команды не хватает) сказать почему? или гореть до утра будет)
Nafnafik
Nafnafik
вчера в 22:48
Кто ж в спартак за трофеями ходит, более 50 лет не было и не будет.
Faustello
Faustello
вчера в 22:48
Я пришел в Спартак выигрывать трюфели ))))
tesch
tesch
вчера в 22:46
Игрок классный. Удачи!
Великолепный
Великолепный ответил tesch
вчера в 22:33
tesch:
Великолепные разбушевались)
А что это во множественном числе?
tesch
tesch
вчера в 22:30
Великолепные разбушевались)
tesch
tesch
вчера в 22:29
Удачи!
Великолепный
Великолепный ответил Сибирь за Спартак
вчера в 22:16
Сибирь за Спартак:
Слилася? Жаль. Хватило тебя на 5 минут. Следующий!
Так что вы как курили нервно в сторонке, что в CCCР, что в России так и курите!))

Динамо Киев Чемпионат СССР Чемпион (13, рекорд): 1961, 1966, 1967, 1968, 1971, 1974, 1975, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1990
Кубок СССР Обладатель (9): 1954, 1964, 1966, 1974, 1978, 1982, 1985, 1987, 1990 Суперкубок СССР Обладатель (3, рекорд): 1981, 1986, 1987
Международные
Кубок обладателей кубков УЕФА — Обладатель (2): 1975, 1986
Суперкубок УЕФА Обладатель (1): 1975

В России ЦСКА - Чемпион (6) 2003, 2005, 2006, 2013, 2014, 2016 .
Кубок России Обладатель (7): 2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013.
Суперкубок России Обладатель (6, рекорд): 2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014.
Международные
Кубок УЕФА 2005

Слился? Жаль. Хватило тебя на 5 минут. Следующий!))
Великолепный
Великолепный ответил Сибирь за Спартак
вчера в 22:14
Сибирь за Спартак:
Ути. За всю Великую Историю СССР и РОссии - поняфки и бакланы были всегда переферией. Вы так, мелочи
Ну про историю СССР это вообще ваш провал,
В СССР самый титулованный клуб был Динамо Киев - 28 титулов
А в России самый титулованный ЦСКА - 20 титулов
Так что учи матчасть
Сибирь за Спартак
Сибирь за Спартак ответил Великолепный
вчера в 22:13
Великолепный:
Против фактов не попрешь, как и то, что против лома нет приема!)))
Слилася? Жаль. Хватило тебя на 5 минут.


Следующий!
Великолепный
Великолепный ответил Сибирь за Спартак
вчера в 22:12
Сибирь за Спартак:
Ахахаха - опять притащила портянку с лажей
Против фактов не попрешь, как и то, что против лома нет приема!)))
Сибирь за Спартак
Сибирь за Спартак ответил Великолепный
вчера в 22:12
Великолепный:
Учи матчасть!
Ути. За всю Великую Историю СССР и РОссии - поняфки и бакланы были всегда переферией.


Вы так, мелочи
Великолепный
Великолепный ответил Сибирь за Спартак
вчера в 22:11
Сибирь за Спартак:
Ну ладно там бакланчики еще че то пузырятся и пытаются занять 2 место. А поняшки куда лезут? Короли Москвы по праву топтали и топчут гинеровских бастардов
Учи матчасть!
Сибирь за Спартак
Сибирь за Спартак ответил Великолепный
вчера в 22:11
Великолепный:
Уже давно посчитали ваши звезды и этот показатель не в вашу пользу
    Сибирь за Спартак
    Сибирь за Спартак ответил Великолепный
    вчера в 22:11
    Великолепный:
    Уже давно посчитали ваши звезды и этот показатель не в вашу пользу
    Ахахаха - опять притащила портянку с лажей
    Великолепный
    Великолепный ответил Сибирь за Спартак
    вчера в 22:09
    Сибирь за Спартак:
    Звезды посчитаем на футболке или ты будешь опять изворачиваться и врать? хехехехехехехе
    Уже давно посчитали ваши звезды и этот показатель не в вашу пользу
    008Maximus
    008Maximus
    вчера в 22:07
    Судя по его разговору он умный малый. Молодцы спартаковцы. Приятно послушать.
    LOpp
    LOpp
    вчера в 22:04
    и Луис Адриано уже завоевал 2 трофея, а в матче за Суперкубок Адриано был лучший.
    Сибирь за Спартак
    Сибирь за Спартак
    вчера в 22:04
    Ну ладно там бакланчики еще че то пузырятся и пытаются занять 2 место.


    А поняшки куда лезут? Короли Москвы по праву топтали и топчут гинеровских бастардов
    Крейсер
    Крейсер
    вчера в 22:03
    Сухоряну в "домик" закатил + суперпас на Квинси = коняшки беснуются.
    До чего же полезный игрок!!!
    Класс!
    Сибирь за Спартак
    Сибирь за Спартак ответил Великолепный
    вчера в 22:02
    Великолепный:
    Какая статистика подтверждает твои слова?
    Звезды посчитаем на футболке или ты будешь опять изворачиваться и врать?

    хехехехехехехе
    Великолепный
    Великолепный ответил FROLL 001
    вчера в 22:00
    FROLL 001:
    А что это за титул такой ПОЛУФИНАЛИСТ? Гыгыгыгыгы! Наверное в Тарасовке такие титулы выдают на ряду с Кубками Соли! Гыгыгыгы!
    титул ПОЛУФИНАЛИСТ только для RDeanW является титулом, так как реальных титулов НЕТ!))
    Великолепный
    Великолепный ответил agidel2012
    вчера в 21:58
    agidel2012:
    Молодец Луис, все правильно сказал. А злые языки были, есть и будут - пусть душу отводят. А Спартак лучший клуб России и это подтверждает статистика.
    Какая статистика подтверждает твои слова?
    Сибирь за Спартак
    Сибирь за Спартак
    вчера в 21:55
    Он Чемпион России. Это вам не всякая шваль с берегов нивы
    MIKITA463295
    MIKITA463295
    вчера в 21:55
    Адриано сказал,Адриано сделал... Помню еоменты по типу,да он же старик,мусор никому ненужный и т.д. ,а Адриано взял и доказал что рано еще его со счетов списывать...
    FROLL 001
    FROLL 001 ответил Великолепный
    вчера в 21:54
    Великолепный:
    1:18, 0:7, 112, никогда!)))
    Магия цифр! :)))
    Сибирь за Спартак
    Сибирь за Спартак
    вчера в 21:54
    Сказал так Луис Адриано и дружно стали рыдать от страха и негодования и бессилия всякие поняшки и бакланы.
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