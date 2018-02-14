Луис Адриано: «Я пришел в „Спартак“ выигрывать трофеи»

Нападающий «Спартака» Луис Адриано рассказал о мотивах своего перехода под знамена «красно-белых».

«Я пришел в „Спартак“ выигрывать трофеи. Мне нужен был новый вызов, я хотел играть на высоком уровне постоянно, потому что в „Милане“ было по-другому. Мне было важно снова получать регулярную практику, как в „Шахтере“, я очень скучал по игре. Так что я приехал сюда полным желания играть, выкладываться на поле и помогать команде побеждать в турнирах. Так и произошло: мы выиграли Суперкубок и чемпионат России.

Я считаю, мы хорошо выступили в Лиге чемпионов. Наша ошибка в том, что мы дважды сыграли вничью там, где должны были побеждать. Пропускали ответные голы в концовках тех матчей. Нужно было сохранять концентрацию до финального свистка, но, увы, мы пропустили два совсем не обязательных гола [от „Марибора“]. В конечном счете это повлияло на наше выступление».

30-летний бразилец перешел в «Спартак» из «Милана» в январе 2017 года.