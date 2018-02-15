Президент ПСЖ: «Результат матча несправедлив. Судейские ошибки дорого нам обошлись»

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи после поражения от «Реала» в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3) возмутился работой судейской бригады во главе с Джанлукой Рокки:

«Результат матча несправедлив. Считаю, что во втором тайме мы сыграли лучше. У нас были шансы забить, но мы допустили ошибки.

Мбаппе показали флажок, но он не был в офсайде. Судейские ошибки дорого нам обошлись. Арбитр помог „Реалу“.

Теперь мы должны думать об ответной встрече. Мы будем играть дома, на нашем стадионе перед своими болельщиками, и думаю, что мы способны пройти в следующий раунд. Мы сделаем всё, чтобы выйти в четвертьфинал. „Реалу“ придётся очень несладко».