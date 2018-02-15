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Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
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Президент ПСЖ: «Результат матча несправедлив. Судейские ошибки дорого нам обошлись»

сегодня, 02:56
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи после поражения от «Реала» в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3) возмутился работой судейской бригады во главе с Джанлукой Рокки:

«Результат матча несправедлив. Считаю, что во втором тайме мы сыграли лучше. У нас были шансы забить, но мы допустили ошибки.

Мбаппе показали флажок, но он не был в офсайде. Судейские ошибки дорого нам обошлись. Арбитр помог „Реалу“. 

Теперь мы должны думать об ответной встрече. Мы будем играть дома, на нашем стадионе перед своими болельщиками, и думаю, что мы способны пройти в следующий раунд. Мы сделаем всё, чтобы выйти в четвертьфинал. „Реалу“ придётся очень несладко».

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Все комментарии
Ravshan878
Ravshan878
сегодня в 13:05
Котя Махарадзе ,помните говорит и показывает Сантьяго Бернарде сегодня встречается очень сильное команды Мадридский Реал и Парижский ПСЖ .Какие они были Озеров ,Маслоченко,Перетурин и другие Теперь вернёмся вчерашнего матча Реал заслуженно победили .Во втором тайме гости были сильнее но им не повезло Суди судили нормально,когда уступает команда сразу суди виноваты.Время покажут кто дальше поедет.
tims
tims
сегодня в 12:52
Посмотрел эту игру и теперь буду более сдержанно относиться к судейству российских арбитров. Так откровенно нагло тащить "Реал", как это делал судья в этом матче, отважатся не многие. За одинаковые нарушения французам - штрафной, испанцам - поощрительное махание руками. Эпизод с пенальти не буду обсуждать: сколько людей, столько и мнений. ПСЖ играл намного лучше "Реала". Агрессивно красиво, быстро, разнообразно. Испанцы играли в основном на отбой и грязно, но судья это не замечал. Неприятный осадок остался после этого матча, хотя лично я не болельщик ни ПСЖ, ни "Реала". Удовольствие получил лишь, когда француз мячом вколотил наушник в башку продажного судья. Жаль, что удар был не очень сильный...
Верг
Верг
сегодня в 12:31
Это он имеет ввиду руку рамоса чтоли?
Migelito
Migelito ответил Ron09
сегодня в 12:06
Ron09:
игрок Псж играет не в мяч а на удержание соперника, поднял руки на плечи, по правилам это пенальти https://www.youtube.com/watch?v=7kiRaAWBywM
Никаких сомнений, по моему. Но Кроос тоже картинно падал.
Ron09
Ron09
сегодня в 11:50
игрок Псж играет не в мяч а на удержание соперника, поднял руки на плечи, по правилам это пенальти
fineflat
fineflat ответил keyek
сегодня в 11:44
Пеналь ничего не ломал, счет стал 1:1 и ПСЖ был острее, но не повезло. Поэтому матч был шикарен
fineflat
fineflat
сегодня в 11:42
Счет мог быть и ровно противоположенным, Реалу повезло ну и конечно скамейка запасных у Реала покруче
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил Left Boy
сегодня в 11:38
Left Boy:
Ну да, Мбаппе же выходил на пустые ворота, перед ним и сзади него никого уже не было, а злой боковой специально зафиксировал офсайд и помешал ПСЖ забить. Господи, сколько нытья из-за одного офсайда... У человека тупо бомбит из-за того, что вложенные бабки не приносят плоды. Ну ничего, ща он своим пообещает многомиллионную премию за победу, и те реально в Париже выйдут и будут биться как угорелые) Мадрид же, в свою очередь, будет сражаться за историю клуба, эмблему на груди, болельщиков, страну и т.д.
рамос еще мяч рукой отбил в штрафной )
Valerii
Valerii
сегодня в 11:35
    FuckTheWorld
    FuckTheWorld
    сегодня в 11:27
    Все очень просто, ПСЖ понтовались , Реал играл .
    Ron09
    Ron09 ответил keyek
    сегодня в 11:23
    Зачем поднимать руки на плечи соперника и пытаться руками его там остановить? Пенальти поставлен по правилам. Соперник не пытался даже играть в мяч, а сразу руки на плечи.
    usk
    usk
    сегодня в 11:23
    Уровен Эмери чемпионат Франции и максимум лига европы
    бoсх
    бoсх
    сегодня в 11:15
    да,судейка мог поставить пенальти за игру рукой рамоса,а мог и не поставить,что собственно и сделал.а в остальном проигрыш парижан это следствие их очередной трусливой игры на удержание победного счета и бестолковой беготни впереди во главе с неймаром.последнему видимо тень месси опять помешала))
    NOVA
    NOVA
    сегодня в 11:13
      Sergor
      Sergor
      сегодня в 11:11
      Реал сыграл неплохо на своем поле, но петь дифирамбы еще рановато на Сантьяго Бернабеу всем непросто, а вот в ответном матче у ПСЖ как не странно, есть все шансы пройти дальше. Потенциал у ПСЖ очень высокий играли процентов 60 от своих возможностей. Реал играл на своем максимуме, плюс везение с голом Марсело, который при ударе даже в ворота не смотрел. Выиграть у этого Реала на своем поле 2-0 вполне реально, к тому же у Реала 5 игр в чемпионате, а у ПСЖ - 3, так что посмотрим тем интереснее будет развязка.
      kolpankolpan
      kolpankolpan
      сегодня в 11:07
      Мне видится что провала у ПСЖ не было.Тактика додавливания когда Реал поджался в центре привела Чувства ПСЖ (вот сейчас еще чуть чуть )в желание додавить.В общем синдром чемпионата Франции еще чуть чуть и они развалятся.Однако Реал вышел на пик формы что было и в прошлом феврале -марте.А тактика Зидана поджаться и колоть через фланги во втором тайме действовала и в чемпе Испании.Не сработала она только против Барсы.А так заманка была супер.И ПСЖ получил очень трудновыполнимую задачу, получив три мяча.Игра была высшего класса.
      keyek
      keyek
      сегодня в 11:07
      Учитывая комменты и обзор матча ,рад что не смотрел игру,где спорный пеналь ломает всю игру и интригу)
      Ron09
      Ron09
      сегодня в 11:05
      400 свежекупленных лямов не оправдали, вот и подгорает у Псж.
      А так пенка чистая, правила гласят, руки на плечах соперника это пенальти
      Ты знаешь мое имя
      Ты знаешь мое имя ответил Брулин
      сегодня в 11:05
      Брулин:
      Мне кажется ПСЖ надо быстрее переманивать Моура. Такие нытики просто созданы друг для друга.Надо же как-то оправдываться за провал при таких финансовых вливаниях. Это слова президента не топ клуба, а какого-то середняка
      Причём тут нытьё и вливание средств?
      Если ты богатый клуб против тебя можно по другим правилам играть? Ну пусть Рамос вообще берет мяч в руки и несёт его в ворота соперника. Клоуны.
      За считай одни и теже нарушения - свистят по разному, и тут не важно какой клуб богатый или бедный.
      Dream game
      Dream game
      сегодня в 11:02
      Вновь проект скупай и выигрывай не оправдал ожиданий, ну что поделать, остается только ныть
      Брулин
      Брулин
      сегодня в 10:55
      Мне кажется ПСЖ надо быстрее переманивать Моура.
      Такие нытики просто созданы друг для друга.Надо же как-то оправдываться за провал при таких финансовых вливаниях. Это слова президента не топ клуба, а какого-то середняка
      nba05
      nba05
      сегодня в 10:49
      Вот и ПСЖ против сильных команд)
      Браво,Реал!
      Rex04
      Rex04
      сегодня в 10:44
      Судья помог Реалу
      Rex04
      Rex04
      сегодня в 10:43
      Перес су ....ка опять начал..
      No problem
      No problem
      сегодня в 10:35
      Во второй игре,тебе шейх толпаный будет еще хуже,
      прям как барсаглорам сейчас!).
      Naim Nabiev
      Naim Nabiev
      сегодня в 10:33
      мешок с деньгами не сработал
      Неймар показал свой класс в париже в место Неймар Дракслер должен играть у него ест вкус победы
      Реала с победой клуб с большими буквами
      Inquisitоr
      Inquisitоr
      сегодня в 10:28
      Президент ПСЖ должен понимать, что реал - это не просто мешок, а мешок с богатой историей, которая построена на нагретых шарах, купленных судьях и кабинетных похождениях... Без этих составляющих уровень мадридского борделя - 1/8 не больше. Не так много времени прошло, как реал накупив разных Бекхэмов из года в год вылетал в первом же раунде плэй-офф, после чего Перес стал активным посетителем кабинетов...
      Ну а ПСЖ - это обычный мешок, не имеющий опыта кабинетных интрижек, им у реала ещё учиться и учиться...
      спартак 1987
      спартак 1987
      сегодня в 10:19
      в прошлом году реалу против баварии дома судья реально помог в тот момент когда немцы стали диктовать свои условия на сантьягу бернабеу, а вчера псж должен был сам побеждать, моментов много запороли для плей-офф лч. на такой стадии пенальти, что дал судья на Кросе быть не должно, ну а если поставил, ставь тогда и в моменте на Рамосе. офсайда у Мбаппе не было, но там мяч и так немного в сторону уходил, француз вчера не один такой эпизод запорол. ну и Зидан переиграл в конце игры Эмири, уж больно сильно поверил тренер парижан в победу и снял опорника, замена Кавани тоже вызывает вопросы
      Left Boy
      Left Boy ответил InKarpinWeTrust
      сегодня в 10:04
      О Боже... Речь идёт о премиях и мотивации, а не о зарплате. Все они миллионеры, безусловно, но одни ради обещанных бабок будут стараться выиграть (Аль-Хелаифи оч любит так мотивировать), а другие нет.
      Almaty Almaty
      Almaty Almaty
      сегодня в 09:58
      Неймар судье по башке попал.. Вот и вся суть игры ПСЖ в одном ударе - один эгоист забыл , что игра то командная.
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