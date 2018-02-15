ПСЖ уже отыгрывался у «Реала» после 1:3 на «Бернабеу»

ПСЖ накануне уступил «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 1:3 в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.

В истории противостояния команд уже был похожий случай. Почти 25 лет назад, в марте 1993 года, команды встречались в рамках четвертьфинала Кубка УЕФА. Тогда в первом матче в Мадриде «Реал» точно так же обыграл парижан со счетом 3:1, однако в ответной игре ПСЖ забил 3 гола в последние 10 минут, выиграв поединок (4:1), а вместе с ним и всю двухматчевую дуэль.