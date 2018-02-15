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Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
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ПСЖ уже отыгрывался у «Реала» после 1:3 на «Бернабеу»

сегодня, 08:35
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

ПСЖ накануне уступил «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 1:3 в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.

В истории противостояния команд уже был похожий случай. Почти 25 лет назад, в марте 1993 года, команды встречались в рамках четвертьфинала Кубка УЕФА. Тогда в первом матче в Мадриде «Реал» точно так же обыграл парижан со счетом 3:1, однако в ответной игре ПСЖ забил 3 гола в последние 10 минут, выиграв поединок (4:1), а вместе с ним и всю двухматчевую дуэль.

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Все комментарии
neomessi
neomessi ответил Марк Аврелий
сегодня в 12:48
В фифе )))
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 12:34
Скорее всего пройдет ПСЖ.Три мяча они легко забьют Реалу.
NOVA
NOVA
сегодня в 11:19
хрен им!!!
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 11:05
Так произойдет и в этот раз, если Неймар больше будет думать о команде.
шацк
шацк
сегодня в 10:59
ПСЖ достойно сопротивлялся и нет сомнений, что в Париже у них будет шанс. Может быть даже 2 шанса... но у Мадрида их будет больше))) Реал идет дальше - это уже очевидно сейчас.
Inquisitоr
Inquisitоr
сегодня в 10:56
    Марк Аврелий
    Марк Аврелий ответил neomessi
    сегодня в 10:30
    neomessi:
    тоже мне 25 лет назад)) Вон, 76 лет назад мой дед в танке тоже совершал камбэки))
    А ты сейчас в WOT совершаешь камбэки наверно?) Или в War thunder
    No problem
    No problem
    сегодня в 10:24
    Эмери хотел играть с "лучшим Реалом",
    а в итоге получил по щям,от мертвого Мадрида.
    Еслиб не тормознутый Иско,и инертный Начо...дохлый в доску Бенз...
    Реал б разгромил их пару банок больше.
    3-1 хороший результат. Нужен быстрый гол в ответке,и ждать следующего соперника.
    Easty
    Easty
    сегодня в 09:56
    Я только двух вещей не понимаю, почему Эмери держат в ПСЖ, а Шалимова в Краснодаре. У обоих команд потенциал огромный, но ограниченность тренеров не даёт его развивать..
    neomessi
    neomessi
    сегодня в 09:42
    тоже мне 25 лет назад))

    Вон, 76 лет назад мой дед в танке тоже совершал камбэки))
    Saang
    Saang
    сегодня в 09:38
    Тогда ПСЖ был командой с яйцами а не Неймаром. Сейчас им банально не хватит упорства.
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 09:33
    Значит лимит везения ПСЖ уже исчерпал.
    FERIS
    FERIS
    сегодня в 09:31
    Поэтому расслабляться никак нельзя.
    Удачи Реалу в ответном матче!
    Lyon2009
    Lyon2009
    сегодня в 09:16
    Верим Эмери, верим что пройдете сливок в итоге.
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